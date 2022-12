Hukumeta Kurdistanê civiya

Hukumeta Kurdistanê civîna xwe li darxist û hinek babetên girîng do rojeva civînê de bûn.

Di xala yekem a civînê de, encamên serdana dawî û hevdîtinên şanda bilind a Hikûmeta Herêma Kurdistanê ligel şanda danûstandinan a Hikûmeta Federal a derbarê mijarên (bûdce, petrol û gaz). , deriyên sînor, Buroya Çavdêriya Darayî) Darayî, Aborî pirsen din de hate nirxandin.

Serokwezîr pîrozbahî li şanda mîhvan kir û dûpat kir ku Herêma Kurdistanê dixwaze pirsgirêkan li gel hikûmeta federal li ser esasê destûrê û di çarçoveya rêkeftina aliyên siyasî ji bo pêkanîna hikûmetê û bernameya wezaretê ya ku ji aliyê civata nûneran ve hatiye pesendkirin, çareser bike. .

Encumena Wezîran pêşwazî li biryara Encûmena Wezîran a Federalî ya hefteya borî ya xerckirina 400 milyar dînar weke mafên darayî yên Herêma Kurdistanê kir. Her wiha ferman da Wezareta Darayî û Aborî ku peywendiya xwe bi Wezareta Darayî ya Federal re berdewam bike da ku rêkarên şandina pereyan di zûtirîn dem de temam bike da ku di xizmeta lêçûnên giştî yên herêmê de were vegerandin. Civata Wezîran her wiha şanda danustandinan destnîşan kir ku piştî cejnên sersala nû civînên xwe li gel hikûmeta federalî bo berdewamkirina cîbicîkirina yasaya bûdceya sala 2021ê û şandina bûdceya Herêma Kurdistanê heta ku proje yasaya bûdceya federalî ya sala 2023 li parlamentoya Iraqê were pesendkirin.

Xala duyem jî taybet bû bi pêşkêşkirina raporta Wezareta Şehîdan û Karûbarên Qurbaniyên Enfalê li ser pêşkêşkirina xizmetguzariyê bo malbatên şehîdan û qurbaniyên enfalê, girtî û girtiyên siyasî, ku ji aliyê Ebdullah Mehmûd Wezîrê Şehîdan û Enfalkiriyan ve hat pêşkêşkirin. Karûbarên Qurbaniyên Enfalê.

Piştî guftûgo û danûstandinan, civata wezîran, pîrozbahî li wezaretê kir, çendîn biryar di berjewendiya malbatên şehîdan, qurbaniyên enfalê, girtiyan û girtiyên siyasî de girtin û biryar da ku bi hikûmeta federal re hewlên xwe zêdetir bikin û berpirsyariya kar û xebata şehîdan werbigirin. , Mexdûrên Enfalê, girtî û girtiyên siyasî, ku qurbaniyên rejîmên berê ne, û ev yek di destûrê de wek maf û mafên herêmê hatiye destnîşankirin.

Di xala sêyem de, Serokê Lijneya Parastin û Vejandina Jîngehê Ebdulrehman Sadiq, plana sala 2023ê ya Encumena Parastina Jîngeha Herêma Kurdistanê ji bo rûbirûbûna guherîna avhewayê û bandorên wê yên xirab li ser Herêma Kurdistanê û Iraqê pêşkêş kir. Di bikaranîna çavkaniyên enerjiyê yên nûjen, çandiniya paqij û jîr û cihêrengkirina aborî, veberhênana jîngehê, avakirina rezervên xwezayî û vegerandina ava giran û bermayiyan de, ezmûnên saziyên navneteweyî û welatan bikar bînin.

Serokwezîr pîrozbahî li Desteya Parastin û Vejandina Jîngehê kir ji ber proje, plan û hewlên wan û amaje bi metirsî û bandorên nerênî yên guherîna avhewayê li ser jiyana welatiyan kir û tekezî li ser wergirtina tedbîrên pêwîst ji aliyê wezaretan bo rûbirûbûna metirsiyên avhewayê kir. Guhertin Di nav wan de avakirina bendav û hewz, zêdekirina hêşînahiya li Herêma Kurdistanê û kêmkirina belavbûna gazên jehrîn, bi taybetî karbondîoksîtê û gelek tedbîrên din.

Encumena Wezîran pêşniyar û pêşniyarên encûmena parastin û çaksaziya jîngehê pesend kir, ku tê de aktîvkirin û balkişandina li ser Encûmena Bilind a Berevanî û Vejandina Jîngehê li Komîsyona Parastin û Başkirina jîngeha Herêma Kurdistanê ji bo pêkanîna armancên xwe yên di warê parastin û başkirina jîngehê de pesend kir. bi taybetî pirsa bandorên ziyanker ên guherîna keşûhewayê, ku niha bûye xemeke cîhanî û bandora siyasî û guhertinên demografîk û civakî li gel wezareta federalî ya jîngehê.