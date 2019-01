HSD:Emê tevlî hêzên rejimê bibin

Fermandarê HSDê Mazlum Kobani da xûyakirin ku, eger statuyekî taybet bidin wan dê tevlî hêzên rejima Suriye bibin.

Roja 19 12.2018ê serokê Amerikayê dabû xuyakirin ku dê Amerika ji Suriye vekişe. Lê behsa hurguliyên vekişandinê nekirîbû. Rusya jî di cih de dabû xûyakirin ku, ew cihên Amerikî jê vekişin divê hêzên rejimê lê cih bibin.

Lê Tirkiye ragihand ku ji bo ewlehiya sinorê xwe, dê li dijê HSDê bikeve wan deveran. Ji ber ku Tirkiye heyina PKKê li deverên sinor ji bo xwe wek tehdîdekî dibîne.

Li himber van daxûyaniyan hêzên HSDê hewl didin ku li herêmê bimînin. Lê piştî biryara Amerika li ser daxwaziya Rusya hewl didin ku bikevin nava hêzên rejimê. Eve demeke hevdîtin navbera HSDê û rejimê de pêktên. Rusya çavderiyê dike.

Fermandarê hêzên HSDê Kobanî dibêje ku, heta heyvekî em li rojhilatê Suriye paşvemayînên DAÎŞê pakij dikin.

Kobanî dibêje: Piştî DAÎŞ bi temamî bê pakij kirin eger Suriye statuyekî di nava hêzên xwe de bide me, emê tevlî wan bibin. Kobani dibêje ku, statû ji bo wan xeta sor e, lê behsa naveroka statûyê nake.

Kobanî di vê derbarê de got: Bakurê Suriye di bin kontrola me de ye. Me DAÎŞ pakij kiriye, eger em nebin Artêşa Suriye nikare deverê kontrol bike. Hevdîtinên me li gel rejimê berdewamin. Lê hêja em negihane encamekî.