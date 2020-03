Hinek tirk bi DNA dayik û bavên xwe digerin

Denizcan Dede Dîrokzan û Tirkolog ku berpirsê Turkish DNA Projecte, kar li ser DNA dikin û dixwazin nexşeya genetikî û cinsiya tirkên tirkiyê derbixin û her wiha zêdetir karê wan li ser zêdekirina qewmê tirkên tirkiyê ye.

Her çende heta niha hiç genekî mirovan ku sedî sed qewmê wî nîşan bide, nehatiye dîtin, lê belê ew dikarin Kurd û tirkekî ji hev cûda bikin. Tirk têkilheviya qewmên Rum û turkmenên Ogizî ne, lê belê Kurd têkilheviya nîştecihên Zagros – Mezopotamya û qewmên Îraniyên li serdama hesinî (Bronze Age) 3000 Berî Zayinê – 1200 Berî Zayinê pêkhatiye. Her wiha dide zanîn ku ji sala 2015 an ve kar û barên xwe dikin û rêxistina wan ji aliyê hinek tirkên niştimanperwer yên bi navê Oghuz Turks ve hatiye damezrandin.

Her çende li tirkiye kar û barên li ser qewm çêkirina qewmeke tirkî eve sed sale didome, hemû lêkolînên wan vedigerin ser qewmên nîştecihên kevnarên axê yên wekî Kurd, Ermenî, Rum, Laz, Gurcî, Çerkez û her wekî din, lê ew her lêkolîn û destkariyên li ser qewman de berdeamin.

Lêkolînerên dîrokî û zanistî yên bê alî jî didin zanîn ku tirkên tirkiye, bi tirkkirina qewmên Anadol û Kurdistanê pêkhatiye.