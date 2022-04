Herêma Kurdistanê ne qada şer û Tolhildanê ye..!!

Tu kes nikare van êrişên terorîstî yên li dijî başûrê Kurdistanê qebûl bike, serîhildanê gur bike û zirarê bide destkeftiyên mezin ên ku gelê Kurd…





Emel Hesen



Her kes dizane ku Herêma Kurdistanê perçeyek pîroz û girîng a her çar perçeyên Kurdistanê ye. Ji despêka şoreşa Sûrî heya vê rojê, herêma Kurdistanê deriyên xwe bi pêşwaziyek pêşwazî û germ ji gelê Kurd re vekir, û alîkariya penaberan kir,



û bi saya rola mezin a Barzanî, çu kes li Herêma Kurdistanê her dem hest kiriye ku ew penaber in, ji ber ku Serok Barzanî bi fikara xwe ya ji bo wan hêstirên çavên wan paqij kir Wî ji wan re got hûn li mal û welatê xwe ne. Ji ber vê yekê, ji ber ku deriyên dibistan û zanîngehan ji wan re hatin vekirin, gelê Rojava ji her alî ve metirsî û zehmetiyan derbas kir.Dema ku dagirkerên Tirk êrîş kirin da ku dagir bikin Herêmên Kurdî,



Hemû rêxistinên navneteweyî ji Rojavayê Kurdistanê vekişiyan, û tenê Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî bi rastî jî maye ku bi tevahî karmendên xwe re arîkariya xelkê Rojavayê Kurdistanê dike.



Ta niha çi ji destê wan hat alîkariya xwarinê û pêdiviyên tenduristî tevî gelek metirsiyên di encama şer de, û di bin bombebaranê de ji bo ku arîkariya mirovahî bigihînin wan û wê diruşmê biparêzin. Em nahêlin ku gelê Kurd xwe birçî hîs bike an sar, ew diruşma pîroz, ya ku wî ji bavê nemir “Mela Mistefa Barzanî” re mîratî girtiye. Ji xeynî cesaretê, dilovanî serbilindî ye. Ji ber vê yekê, divê em van kirinên pîroz hemûyan bidin ber çavên xwe da ku em destê xwe bidin wan ên ku hewl didin êrîşî ewlehî û aramiya Kurdistanê bikin û wê biryardarî û îradeya bilind a li herêmê bişkînin.

Kurdistan ku Kurdan lawaz bike, ji wan re bêje bes e.

Tu kes nikare van êrişên terorîstî yên li dijî başûrê Kurdistanê qebûl bike, serîhildanê gur bike û zirarê bide destkeftiyên mezin ên ku gelê Kurd bi tekoşîna xwe û lehengiya şervanên xwe, fedakariya bi hezaran şoreşger, canê şehîdên Pêşmerge, û girseyî gorên malbatên Enfal ên Barzanî.



Qada sereke ya PKK-ê heye.Divê ew vegere bakûr û li wir ji bo mafên gelê Kurd şer bike.Ji bo vê rêxistinê nayê qebûl kirin ku başûrê Kurdistanê bike qada têkoşînên siyasî ji bo berjewendîyên kesane û danûstandinên bazirganî . Birêz Mesûd Barzanî gelek caran tekez kir ku xwîna Kurd pîroz e, û em nahêlin vegera şerê Kurd-Kurdî. Qedexeya vê yekê divê ji bo her kesî bibe dirûşmeyek.

ARK