Di van demên dawî de di encama ferzkirina şert û mercan de dewlet û PKK dîsa dest bi lîztikê kirine.

Nûrî Çelîk

Hecî Hişyar pêlîstokek e ku li gelek welatên cîhanê tê zanîn û tê bikaranîn. Taybetmendîya Hecî Hişyar ew e ku hûn çi bikin jî ji ber giranîya ku li pîyê xwe veşartiye her tim li ser piyan dimîne. Dema mirov li ser serê hecî radiweste, dema hûn wî berdidin, yekser vedigere ser sêhra berê. Ji ber vê yekê ‘Hecî’yê me qet ranazê. Tu çi bikî jî, her tim wek xwe dimîne. Yên ku bi Hecî Yatmaz re dilîzin dizanin ku Hecî Hişyar wê her tim li ser piyan bisekine.

Pirsgirêka Kurd çil û çar-pênc sal in bi feraseta ku pirsgirêka dewlet û PKKê nîne, li cihê ku lê ye maye û teqinî ye. Çi bê kirin jî guhertinek cidî çênabe. Ji ber ku mebest lîztok e, ev lîztok nîşan bide ku wê tiştek jê dernekeve. PKK dersekê dide hecî û piştî demek kurt hecî vedigere rewşa xwe ya berê, dewletek jî bi heman awayî tevdigere û îdîa dike ku dixwaze hecî biguherîne, lê dizane ku ewê vegere ser sêhra berê.

Gelek ji me bi encamên hêvîdar, kêf û henek temaşeyî vê lîztikê dikin. Carnan bi cil û bergên TRT 6-ê tê bîra mirov û wisa xuya dike ku wê tiştên nû bên serê temaşevanên vê lîztikê. Rewş carcaran bi pêşandanên biriqandî tê birêvebirin. Di van demên dawî de di encama ferzkirina şert û mercan de dewlet û PKK dîsa dest bi lîztikê kirine. Bêyî ku bixwazin bi giranîyên lingên hecî bilîzin, hewl didin hecî li ser serê xwe bisekine.

Di dawîyê de, di vê pêvajoya lîztika Tirkîyê de; li hember banga Recep Tayyîp Erdogan bêdeng neman û vegerîyan pêvajoya rûbirûbûna bi PKKê re û ev yek derket lûtkeyê (zîrveyê). Lê belê şiroveyên giştî yên li ser vê lûtkeyê dîsa ne li ser naverokê, belkî li ser formê, ango çawanîya lêxistina Hecî Hişyar e. Herkesî wek ku ev şano cara ewil tê lîztin li çepikan da; hat gotin ku partîyan sozên xwe bi cîh neanîne û tiştekî ku diviyabû bihata kirin, wek fedekarîyek mezin hat pêşkêşkirin. Lê ne cara yekem bû ku bi Hecî Hişyar re bi vî rengî dihat lîztin.

Ev lîztik di heyama herî krîtîk de jî ji alîyê Suleyman Demîrel ê herî nîjadperest ve hat lîztin. Bi axavtina li ser rastîya Kurd hêvî belav kir û bi hostatî rê li ber xwe vekir. Dema ku Tansu Çiller ket tengasîyê, bi axavtina modela Baskî ji krîzê derbas bû. Mesut Yilmaz jî Diyarbekir ji bo YE şertê bingehîn bi nav kir. Piştre encam fiyasko bû û Hecî Hişyar her carê hema hema yekser helwesta xwe ya berê dîsa girt. Dîsa jî, em wê dixwazin, hêvî ji her kesî re ji nû ve çêdibe.

Di hişê kesên wek min reşbîn de jî nîşanek pirsê derdikeve. Serokkomar, serokwezîr û wezîrê navxwe jî daxuyanîyên nîvco, nepenî û sergirtî didin, wek ku wê guhertinên cidî çêbibin. Em hêvî dikin ku em xelet in û lîztikek nû ya Bîzansê dubare nebe. Çima ez van bûyeran wek lîztikekê dibînim û çima wan dişibînim rewşa Hecî Hişyarê serhişk, bi biryar û neguherbar? Ji ber ku dewlet û PKK naxwaze di derbarê pirsa Kurd de pêvajoyek cidî ya ku ji bo siberojê rehet be û li gor pîvan û nirxên navnetewî tevbigere, bidin destpêkirin. Dema em li naveroka hevpeyvînan dinêrin tiştekî nû nabînin. Berovajî vê yekê dixwazin pêkanîn, dîtin û têgihîştina ku em li dijî wan in û heta roja îro vala mane, bi zemînek yasayî ve girêbidin.

Tiştekî nû nayê xwestin, lê dixwazin bi awayê ‘binêrin, we xwest û me da we’ rehetiyê bidin. Lê ewqas giranî bi pirsa Kurd ve hatine girêdan ku guhertina hevsengîyê xuya nake.

Werin em li giranîyên pirsa Kurd binêrin.

1) Yek dewlet (dewleta unîter) wê bê paraztin.

2) Zimanê fermî û zimanê perwerdehîyê wê Tirkî be. Di van waran de tu zimanên din nayên bikaranîn.

3) Di Destûra Bingehîn de behsa nasnameya etnîkî nayê kirin.

4) Partîyên siyasî nayên avakirin û xebata siyasî li ser nasnameya etnîkî nayê meşandin.

Heta ew barên ku min li jor rêz kirin û ev sed sal in bi pirsa Kurd ve girêdayî ne çareser nebin, ez bawer nakim ku çareserîyên cidî, rast, demokratîk û însanî hebin. Ji ber yek ji wan giranîyên ku min li jor rêz kirin ne rast, cidî, demokratîk û însanî ne. Berî her tiştî ew ne insanî ye. Di pêvajoyê de ji destpêkê ve xeletîyek şêweyî û rêbazî heye. Kurd her tim bi vî awayî, bi naverokek rast yan jî şaş daxwazan dikin. Dewlet van daxwazan bi awayekî herî hovane û tund red dike. Ev di çerxek xerab a ku zirarê dide herkesî berdewam dike. Lê belê ya ku divê bê kirin ew e ku zemînek bê afirandin û daxwazên gerdûnî bêtirs li cîh, dem û awayê rast bên nîqaş kirin. Heya ku herkes fersenda gotina daxwazên xwe nebîne û nebêje, wê çareserîyên ku li ser tên nîqaş kirin pêk neyên. Ev çareserîya herî radîkal, lê ya herî realîst e.

Ya rasttir, heta ku Kurd mafê siyasetê bi nasnameya xwe bi dest nexin, ji ya herî hêsan heta serxwebûnê tu daxwazek pêk nayê û ne pirsa Kurd û ne jî pirsa “terorîzmê” çareser nabe. Di vê demê de tekane pêşketina erênî ev e ku li hember hemû dijberiya çep û rast, AKP di xebatên destûra bingehîn a nû de -ku divê Kurd tê de bin- zorî bide îmkanên diyaloga bi partîya DEM a ku ji sedî 100 nûnertîya Kurdan nake. Ev pêşketinek erênî ye. Em hêvî û dua dikin ku ev pêvajo bibe destpêka rêya naverokek erênî, rast, gerdûnî û însanî. Şaşitîya bingehîn a duyemîn jî piştî bidawîkirina “terorê” têgihiştina çareserîya pirsa Kurd e. Lê belê divê berovajî vê yekê bê kirin. Bi çareserîya pirsa Kurd pirsgirêka “terorîzmê” çareser dibe. Lê dîsa jî Devlet Bahçelî û AKP a Tirk û ummetparêz bi israrkirina li ser rêbaza şaş dev ji nîjadperestîya xwe bernadin. CHP çiqas samîmî ye cîhê nîqaşê ye. Ji ber ku hebûna PKKê li pêşîya berfirehbûna HIZBULLAH (HUDA-PAR) û AKPê ya li Kurdistanê astenga sereke ye. Ji ber vê yekê AKP jî mîna zihnîyeta Devlet Bahçelî û Recep Tayyîp Erdogan, bi gotina pirsa Kurd tuneye, “pirsgirêka PKK û terorê” heye, di polîtîka bingehîn a xapandinê de israr dike. Ferqa di navbera wan de ew e ku PKKê biqedînin û bi hevkarîya Kurdan rê li ber berfirehkirina senteza Tirk-îslamê vekin. Lê mixabin di her du helwestan de jî hejmarek berbiçav a Kurdan heye û hîna fêhm nekiriye ku tu nêta AKP û çareserkirina pirsa Kurd û barê ku li ser lingê Kurdan tê danîn tuneye.

Ez hêvî dikim ku ez xelet bim…