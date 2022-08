Filma Namo li Kurdistanê

Roja duşemî 08.08.2022ê li sînemaya “Salem” a bajarê Silêmaniyê, pêşandana giştî ya fîlma “Namo” ji derhêneriya “Nader Sae War” û lîstikvanê navdar ê Kurd “Bextiyar Pêncayî” dest pê dike.

Derhinêrê Filmê Nader Sae War dibêje: Ez gelek kêfxweşim ku Namo dê li Kurdistanê bê nîşandan.

Derhênerê Namoyê Nader Sae War di peyama xwe de wiha got: “Ez gelek kêfxweşim ku Namo dê li Kurdistanê bê nîşandan, di çend hefteyên borî de gelek hevalan hewlên mezin dan ku ev fîlm bigihêje qonaxa ku ez dixwazim. Bi we re fîlmê bibînin û bi hev re li ser fîlm nîqaşeke pir baş bikin. Hêvîdar im ev xwestek di demek nêz de pêk were. Ez li hêviya dîtina we me û gelek spas dikim.”

Fîlm beşdarî gelek festîvalên navneteweyî bûye, di nav wan de 66emîn Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Taormina li Îtalyayê, 44emîn Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Hong Kongê û Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Taormina ya du salane, Frankfurt, Almanya, 10emîn Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Stenbolê, Tirkiye. û gelek bûyerên hunerî yên din.