Festîvala Filman ya Fecir hate paşxistin

Ji ber bandora qeyrana virusa Korona li tevahiya çalakiyên girîngên sînemaya cîhanê 38. xula Festîvala Fîlmên Navdewletiya Fecir jî li sala 2020 birêve naçê û ji bo sala 2021 hate paşxistin.

Mihemed Mêhdî Esgerpûr yek ji amadekarên 38. xula festîvala fîlmên navdewletiya Fecir li welatê Îranê ragihand: ji ber belavbûna virusa Korona li asta cîhanê da li van sê mehên dawî da û piştî lêkolîna destpêkiyên li meha adara 2020 wiha diyar bû derfeta birêveçûna 38 xula festîvala fîlmên navdewletiya Fecir şûna ku navenda meha 7 2020 bihata sazkirin, lê belê ji ber tevgerên belavbûna virusa Korona bi awayek çuye pêş ku hinek ji festîvalên cîhanî ku li nîvê yekema îsal da birêve diçin û li salnameya festîvalên cîhanî da jî hatibûn tomar kirin hemû hatine rawestandin ji bo demeke din hatine paşxistin.

Her wiha ragihand: Rewşa navxweya Îranê hatiye nirxandin Dr Husên Întizamî Serokê Rêxistina Sînemaya Îranê û her wiha FIAPF Federasyona Navdewletiya Encûmena Berhemhênerên Fîlm, birêveçûna 38 xula festîvala filmên navdewletiya Fecir li sala 2020 hate paşxistin û her ji niha ve karên pêwîstên ji bo birêveçûna vê çalakiya sînemayî ji bo sala 2021 hate paşxistin.