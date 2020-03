Eve jî marketên Britanya ye

Ji ber hatina virusa Coronayê xelkê Britanya jî berê xwe daye marketan û li Colney Hatch ya Londrayê jî şîrket û xwediyê marketan lava dikin ku xelk aram be.

Tesco, Sainsbury, Asda û Ocado ku marketeke mezinên Britanya ne, pêkve agahdariyan belav dikin û xelk qelebalixê dirust neke û aram be. Her wiha ew peymanê didin ku ew dikarin hemû pêdiviyên wan dabîn bikin û dixwazin bi hişmendiyê ve bazara xwe bikin. Tiştên herî zêde di nava van marketan de tê firotin, têhnpîv û germpîv, destmalên kaxiz, pêjgîrên kaxiz, dermanên paqijî û sabuna destan e.

Her wiha Helen Dickinson CEO an ku berpirsê bilindê bazareke Britaniye dibêje: Ji bo ku em dîsa wan rafên vala pir bikin, hevalên me dixebitin, eve yekemîn care ku em rastî tiştekî wiha tên, her çende firotin li ser online jî heye, lê em nizanin ji bo çi xelk dixwaze her tiştekî li nava malên xwe de pir bikin.