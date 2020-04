Êrîşî rûpela Ali Javanmardi kirin

Rûpela rojnamevanê Kurd Ali Javanmardi rastî êrîşên alîgirên YNK hatiye û rûpela wî ya facebookê bi awayeke demkî hatiye rawestandin û wê îşev demjimêr 22:00 li vê profila xwarê weşana zindî û nûçeyên nû hebe.

Ali Javanmardi li peyamekî de dibêje: Hevalan hejmareke ber bi çav ji endamên YNK şikayetê li rûpela me ya facebookê kiriye ku qaşo me dijî civakê hinek tiştan belav kiriye û facebook bi awayeke demkî weşana me ragirtiye! Komara îslamî jî vê lîstokê ji bo rûpela me ya Instagramê kiriye û gelê me yê rojhilat dizanin ku encamê de têkdidin û ew jî têne têkbirin. Heta dema çalakbuna rûpela me li vir û li vê profilê li demjimêr 10 ê şevê Başûr bi awayeke zindî û nûçeyên nû dibe. Tikaye bi lez belav bikin.