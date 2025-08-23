FlaşPolîtîk

ENKSê û Rêxistina Aşûrî tekeziyê li ser welatekî demokrat, piralî û nenavendî dikin

Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê, û Rêxistina Aşûrî ya Demokrat li bajarê Qamişlo civiya.

Di civînê de, ENKS û Şanda Rêxistina Aşûrî ya Demokrat bi serokatiya Gabriyêl Mûşê rewşa Sûriyê gotûbêj kir û tekezî li ser welatekî demokrat, piralî û nenavendî kir.

*”Welat ê hemûyan e”

Herdu aliyan nîşan bi destûrekî kir ku tê de mafên hemû pêkhateyên netewî û olî parastî bin, û got divê welat ê hemûyan be û destûr nûnertiya Sûriyaya nû û qurbanîdanên gelê Sûriyê bike.

*Bihêzkirina peywendiyan

ENKSê û rêxistina Aşûrî tekezî li ser bihêzkirina peywendiyan, li gorî berjewendiyên gelê Sûriyê kir, her weha pêşhateyên siyasî û guhertinên li deverê gotûbêj kirin.

Şanda Rêxistina Aşûrî ji aliyê serokê ENKSê Mihemed Ismaîl û endamên desteya serokatiyê hat pêşwazîkirin.

