Îdiayeke balkêş! ‘Erdogan dixwaze komîsyon were hilweşandin’

Parlementerê CHPê yê bajarê Orduyê Cemal Enginyurt bi tundî redkirina jinekê ku dixwest di civînên komîsyonê de bi Kurdî biaxive rexne kir û pirsî, “Ger em aştî û demokrasiyê dixwazin, çima destûr nehat dayîn ku bi Kurdî bê axivtin?”
‘ERDOGAN DIXWAZE KOMÎSYON BÊ HILWEŞANDIN’
Cemal Enginyurt, di weşana zindî ya Sözcü TV de îdia kir ku komîsyon bêfonksiyon dibe û got, “Numan Kurtulmuş dixwaze ku ev komîsyon bê hilweşandin. Recep Tayyip Erdogan dixwaze ku ev komîsyon bê hilweşandin. Ti hêviyên wan ji komîsyonek wisa tune ye. Di dawiya fîlmê de, MHP dê bibe yê ku dê zirarê bibîne. Hûn ê bibînin, ew ê hemû sûcdariyê bixin stûyê MHPê. Ew ê bibêjin ku me daxwazek wisa nekiriye.”
Enginyurt, her wiha li ser erkê komîsyonê jî pirsî, tekez li ser nebûna piştgiriya AKPê ji bo pêvajoyê kir û got, “Hûn dikarin endamekî parlementoyê yê AKPê an jî ‘zilamekî aqilmend’ ê berê bibînin ku behsa Tirkiyeyek bê teror dike? Na. Tenê endamên MHPê diaxivin. Ji ber vê yekê, ma AKP Tirkiyeyek bê teror naxwaze? Fikarên wan ên wisa nînin, ji ber ku li gorî wan, li Tirkiyeyê teror tune. Tiştê ku em dixwazin demokrasî, azadî, edalet û serweriya hiqûqê ye.”