Emê li gel aliyên Kurdistanî bi taybetî li gel hevkarên xwe YNK û aliyên din dest bi diyalogeke vekirî bikin

Di kongreyê 14mîn a PDKê de, bi pêşniyara serok Barzanî Nêçîrvan Barzanî wek cîgirê yekem ê serokê PDKê bi tevahiya denga hate hilbijartin. Piştre Nêçîrvan Barzanî axavtinek kir.

Axaftina Cîgirê Yekem ê Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî:

Birêz Serok Mesûd Barzanî,

Rêhevalên hêja,

Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK)

Beyanî baş.

Di vê rojê de ji cenabê Serok, ji we hemûyan û kongreya partiya me re serkeftinê dixwazim. Serketina Kongreya 14mîn a PDK’ê wê bibe serkeftina tevahiya PDK’ê û wê hemû gelê Kurdistanê xurt bike.

Ez spasiya Serok Mesûd Barzanî dikim ku wek Cîgirê Serokê PDK’ê bawerî da min. Bawerî û pejirandina wî ji bo min hêza herî mezin û girîng e ji her alî ve. Birêz Serok, soza me her tim ew bû ku em bi bîr, bawerî û armancên xwe re dilsoz bin. Hemû xebat û armancên we têkoşîna aştî, azadî û pêşketina Kurdistanê bûye.

Birêz Serok, hûn sembola têkoşîn û berxwedana gelê Kurdistanê ne. Dema Serok Barzanî bi rê ve bibe, hemû gelê Kurd xwe bi hêz hîs dike. Ew bawer e ku ewê mafên xwe yên netewî biparêze.

Gelê Kurd gelek destkeftiyên dîrokî bi dest xistine. Serok Barzanî roleke mezin di bidestxistina van hemû destkeftên gelê Kurd de lîstiye. Ji bo parastina van hemû destkeftiyan her tim xebitiye. Dema fermandariya şerê li dijî DAIŞ’ê dikir, li ser navê hemû cîhanê nirxên azadî, jiyana hevbeş û toleransê parast.

Divê em hemû alîkariya cenabê Serok bikin ku hemû aliyên Kurdistanî bibin yek, ji ber ku armanca wî hertim ew e ku gelê Kurd di nava aramî û azadiyê de bijî û yekane rêya pêşketina Kurdistanê ye.

Yekitiya navxweyî ya PDK’ê ji bo partî û girseyên me yên ku her tim baweriya wan bi berdewamiya serkeftina PDK’ê heye, çavkaniya sereke ya hêzê ye. Ji ber vê yekê hûn dibînin ku PDK her tim bi ser dikeve. Divê em wê yekîtiyê bi her awayî biparêzin.

Di kongreya dawî de min got divê PDK bibe partiya piraniya Kurdistanê. Emê berdewam bin li ser xebat û berfirehkirina xizmetguzariyan, baştirkirina jiyana gelê Kurd û bihêzkirina yekrêziya Herêma Kurdistanê, ji bo ku em bibin partiyeke bi piraniya tam li Kurdistanê.

Cihê kêfxweşiyê ye ku beşdariya jinan di kongreya 14. a partiya me de berfireh bûye, lê divê ev berfirehbûn di xebata partiyê de jî derkeve holê. Divê PDK zêdetir derfetan ji jinan re veke ku beşdarî hikûmetê bibin. Jinên Kurdistanî jîr û jêhatî ne, jinên PDK’ê di qadên ku xebat û berpirsyarî lê girtine de erkên xwe baş bi cih anîne.

Divê em deng û rola jinan di PDK’ê de mezin bikin. Ji bo dabînkirina mafên jinan me gelek guhertin û çaksazîyên yasayî kirine û divê em zêdetir jî bikin. Divê em rola jinê di civaka Kurd de xurt bikin. Şervanên azadiyê beriya her tiştî divê jinên azad. Azadiya jinê li Kurdistanê wê welatê me û civaka Kurd gelek bihêztir û berhemdartir bike.

Rêhevalên hêja,

Di dema amadekariyên kongreyê de min gelek rûtîn di nava PDKyiyan de dît. Ji bo hemû organên PDK’ê berdewamkirina vê coşê gelekî girîng e. Divê em rê li ber însiyatîfa ciwanên PDK’ê jî vekin. Nifşê nû di nava PDK’ê de xwedî fikir û ramanên nû ye, ev ramana nû, bi pisporiya şervanên PDK’ê re dikare PDK’ê pir bi hêztir bike.

Lewma divê em di hemû organên PDK’ê de rê li ber însiyatîfa ciwanên PDK’ê vekin. Em ji hemû endamên PDK’ê re dibêjin bila nesekinin û karên nû û nûjeniyê bikin, PDK dê di her astê de alîkariya we bike. Ciwanên PDK’ê hêzeke nû û nûjen a PDK’ê ne û gelek bi hêvî ne.

Nemir Barzanî dîrokek efsaneyî afirand ji ber ku baweriya wî bi hêza ciwanên Kurdistanê hebû. Nemir Barzanî bi hêza xortên Barzanî dest bi tevgera xwe kir, paşê jî bi hêza ciwanên hemû Kurdistanê dest bi şoreşa Kurdistanê kir.

Baweriya nemir Barzanî û dîroka têkoşîna wî hêzeke mezin û berdewame ji bo me hemûyan. Barzanî baweriyeke mezin bi piştevaniya Xwedê ji bo bindestan hebû û bi hêz û şiyana gelê Kurd bawer bû. Barzanî ev bawerî û şiyana xwe veguherand tevgereke şoreşgerî ya mezin ku tevahiya gelê Kurd xist nava tevgerê. Bi saya têkoşîna Barzaniyê nemir û PDK, di dîroka hemdem a gelê kurd de, dewleta Iraqê piştî şoreşa 14’ê Tîrmeha 1958’an, di destûra bingehîn a Iraqê de, ji bo yekemîn car dewleta Iraqê Kurd û Ereb li Iraqê kir şirîk. Divê em di hemû serkeftinên xwe de têkoşîn û qurbanîdana nemir Barzanî bi bîr bînin. Em silav li giyanê nemir Barzanî, birêz Îdrîs û hemû şehîdên PDK û Kurdistanê dikin. Helbet em hemû li benda cihê leheng û têkoşerên nesla zêrîn a PDK’ê ne ku di kongreyên berê de li gel me bûn û nema ne. Silav li giyanê wan hemûyan.

Hevalên hêja,

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) hêzeke sereke ye li Kurdistana Iraqê, yek ji hêzên siyasî û gelêrî yên herî bibandor û gelêrî li Iraqê û hêviya hemû gelê kurd e. Lewma serkeftina Kongreya 14mîn a Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) serkeftineke mezine ji bo tevahiya Kurdistan û Iraqê. Em tekez dikin ku Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) piştî vê kongreyê dê bi rûtîneke nû ber bi çareserkirina pirsgirêkan ve biçe.

PDK hemû hewlên xwe dide ji bo bihêzkirina saziyên Herêma Kurdistanê û destpêkirina diyalogeke vekirî ji bo baştirkirina rewşa rêveberî û siyasî li Herêma Kurdistanê. Emê li gel aliyên Kurdistanî bi taybetî li gel hevkarên xwe YNK û aliyên din dest bi diyalogeke vekirî bikin û divê pirsgirêkên di navbera her du aliyan de bên çareserkirin. Çareserkirina van pirsgirêkan ji bo bihêzbûna Herêma Kurdistanê pêwîst e.

Divê Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) ji hemû partiyên Kurdistanî re vekirî be. Partiyan di gelek qonaxan de bi PDK’ê îqna kirin. Divê em bi berdewamî wê garantiyê nû bikin. Divê fraksiyonên PDKê yên di encûmenên parêzgehan de, di parlamentoya Kurdistanê û Iraqê de, bi fraksiyonên din re pir vekirî bin. Pirsgirêka gelê Kurd pirsgirêka herî mezin a Rojhilata Navîn e. PDK jî weke her carê di prensîba xwe ya neguherbar a çareseriya aştiyane de israr dike û ji bo vê jî wê hemû hewldanan bide. Gelê Kurd dikare ji pêşketinên vê serdemê sûd werbigire û pirsgirêka xwe bi rêyên aştiyane û bê tundiyê çareser bike, ev jî rêya herî baş û guncaw e.

Hevalên hêja,

PDK ji destpêka damezrandina xwe ve di nav tevgera siyasî û demokratîk a Iraqê de hêzeke sereke ye. Hêza PDKê di berjewendiya hemû Iraqiyan de bûye. Niha piştî kongreyê emê bi hemû aliyên Iraqî bi hêzeke nû beşdar bibin û ji bo berjewendiyên hemû Iraqiyan kar bikin û cudahiyê nexin navbera netewe û pêkhateyên Iraqê.

Em bang li hikûmeta nû ya Iraqê dikin ku kar û xizmetguzariyên zêdetir û baştir li navçeyên başûr û navendî yên Iraqê çêbike û piştevaniya sektora taybet bike. Navçeyên wêranbûyî yên sunneyan ji nû ve ava bikin, rewşa Kerkûk, Şingal, Xaneqîn û Mexmûrê asayî bikin, madeya 140 ya destûrê wek xwe bi cih bînin û rê li binpêkirina maf û desthilatên Herêma Kurdistanê bigirin. Eger em dixwazin rewşa Iraqê çareser bikin, nabe mafê ti civaka Iraqî were binpêkirin.

Divê ti hêzeke girseyî ya Iraqî neyê derxistin. Ji ber wê jî divê hikûmeta Iraqê û hemû hêzên Iraqê danûstandinên nû ligel tevgera Sedr bigrin, ji ber ku Sedrî hêzeke sereke ya siyasî û gelêrî ye li Iraqê. Bi avakirina Iraq dewleta hemû civak û hêzan, bi cîbicîkirina destûr û sîstema federalî, aramî û serweriya Iraqê tê parastin ku ev yek di berjewendiya gelê Kurd û hemû pêkhateyan de ye.

Hevalên hêja,

Endamên Kongreya 14. ya Partiya Karkerên Kurdistanê. Birêz Mesrûr Barzanî ji bo postê Cîgirê Duyem yê Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) ji bo posteke nû ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) kesekî hêja û hezkirî destnîşan dikim. Birêz Mesrûr ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve hat mezinkirin û li cem bavê min birêz Îdrîs kesekî gelekî hezkirî bû. Ew kesek jêhatî ye. Endamên polîtburo û rêveberiya PDK’ê beriya her tiştî şahidê hêza wî ne. Xizmetek mezin ji bo aramî û aştiya Kurdistanê kiriye, niha wek serokwezîr karekî pir giran li ser milê wî ye, divê em hemû alîkariya wî bikin ku di vî karê giran de bi ser bikeve.

Li pêşiya PDK’ê gelek xebat hene, helbet ez û birêz Mesrûr bi rewabûna we re em bi hev re alîkariya cenabê Serok dikin. Ez ji we daxwaz dikim ku hûn pêşniyara min qebûl bikin.

Serkeftin ji bo PDK, partiya ku ala şoreşê hilda ye.

Bijî Kurdistan.

Bi serperiştiya serokê me yê netewî Serok Barzanî ji bo serkeftinên mezintir li vî welatî.

Gelek spas