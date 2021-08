Em bi serbilindî vedigerin Mexmûr

Qeza Mexmûrê 60 kîlometreyan dûre ji bajarê Hewlêrê û rûniştvanên wê piraniya xwe kurd in û wek kêmîne jî ereb lê hene. Piştî xiyaneta 16ê cotmeha 2017ê binkeyên PDKê yên li wî sînorî neman û naha ber bi helbijartinên pêşwext ên Iraqê de divê PDK vegere bo wê qezayê û vê derbarê berpirsê baskê 23 yê Qereçûxê yê PDKê li Mexmûrê Kirmanc Ebdula di derbarê vegera PDKê ji bo binkeyê xwe yê li Mexmûrê daxuyaniyên giring dan BasNewsê.

Berpirsê baskê 23 yê PDKê li Mexmûrê Kirmanc Ebdula ji BasNewsê re ragehand: Em wek PDK piştî xiyaneta 16ê cotmehê jî li Mexmûrê man, lê binkeyên me neman. Ew cîhên ku sînorê me bûn, tenê binkeyên me di navenda qeza Mexmûr û nahyeya Sergeran nema. Endam û alîgirên me man û beşek ji wan jî ji ber rewşa derkete pêş, piştî xiyaneta 16ê cotmehê koçberî Hewlêr û derdora wê bûn.

Kirmanc Ebdula got, naha terorîstên DAIŞê pir baş xwe birêxistin kirine û hêzên çekdarî jî di tevgerê de ne, ew navçeyên ku dagirkirî ku navçeyên Kurdistanê yên derveyî îdareya herêma Kurdistanê ne û berê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ew dever diparastin û gund hemû ava bûn. Lê piştî xiyaneta 16ê cotmehê ew navçe hemû hatin vala kirin û ji sedî 90 gundên kurdan ên li sînorê nahyeya Qerac hatin vala kirin. Kit û mit mal ji ber xwedî kirina sewalan mane û DAIŞ rojane davêje ser wan û zarok, şivan, xelkê sivîl direvîne û li hember pare wan azad dike. Ew kiryar bandora xirab li ser derûniya xelkê navçeyê ava kiriye û piştî nemane hêzên Pêşmerge li wê deverê ti kes li mal û canê xwe bi ewle nîne, xelkê nav Mexmûrê jî nîgeran e û demeke dirêje bi hukmê leşkerî birêve diçe.

Derbarê veger û xwe amadekirina helbijartinê li Mexmûrê jî Kirmanc Ebdula got, naha em mijûlê xwe amade kirinê ne û binkeyên xwe em nûjen dikin. PDK dê bi serbilindî vegere Mexmûrê. Tişta di dilê xelkê tekoşer ê Mexmûr û Sergeran de ye dê pêkbîne. Em wek PDK bi Al a Kurdistanê û Pêşmerge ve dê vegerin bo Mexmûr Sergeran, em gelek deyndarê xelkê Mexmûrê yê tekoşer in. ji ber piştî xiyaneta 16ê cotmehê di helbijartina 2018ê de tişta wan ji bo PDKê kir, bi rastî em wek PDK deyndar hiştin. Ji ber malên xwe û dilê xwe vekirin kirin binkeyên PDKê û nehiştin li vî sînorî em bê binke diyar bikin û serkeftinekî mezin tomar kirin.

Kirmanc Ebdula got, di helbijartinên pêş de jî em soz didin wan, wek çawa bê binke di dil û malên wan de bûn, vê carê jî bi binke û hêzên Pêşmerge û Al a Kurdistanê ve emê biçin nav dil û malên wan. Vala kirina binkeyên PDKê jî wê demê ne bi daxwaza me bû, lê wê xiyanetê wisa kir û xencerek li pişta daxwazên Kurdistanê da.