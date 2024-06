EkspresaTurîstîk a Tetwanê dikeve ser rê

Wezîrê Gihandin û Binesaziyê Abdulkadîr Uraloglu diyar kir ku Trêna Tûrîstîk a Tetwanê ya ku dê di navbera Enqere û Tetwanê da bixebite piştî Cejna Qurbanê dê biçe û 24ê Hezîranê jî trên bi 140 rêwiyan ji Enqereyê derkeve.

Uraloglu da zanîn ku Trêna Tûrîstîk a Tetwanê ya ku dê piştî Cejna Qurbanê bikeve servîsê dê 24ê Hezîranê saet di 14.30 de ji Enqereyê bi 140 rêwiyan, 26ê Hezîranê saet di 19.00 de jî ji Tetwanê derkeve.

Trêna Tûrîstîk a Tetwanê dê di 28 saetan de rêya xwe biqedîne û wiha got: “Trênên me yên konvansiyonel ku ji bo demeke dirêj tenê hewcedariyên geştiyariyê pêk dianîn, niha xizmeta tûrîzma welêt jî dikin. “Piştî Ekspresa Rojhilatê ya Tûrîstîk û Ekspresa Turîstîk a Diyarbekirê, em ê di 24ê Hezîranê da trêna Tetwana Turîstîk bişînin.”

Wezîr Uraloglu diyar kir ku Trêna Tûrîstîk a Tetwanê nostaljiyê û rehetiyê bi dîmeneke bêhempa dihewîne û wiha got: “Trêna me ji vagonên razayî pêk tê ku rê dide seyahetê di rehetiya malê de. Du kes dikarin di jodeyerazanê de bimînin. Di her oedeyê de cihê şûştinê û lawabo heye. “Herwiha vagonek a ya xwaringehê jî heye.

Wezîr Uraloglu diyar kir ku di sefera Enqere-Tatwanê de ji bo tûrîzma Elezîzê Trêna Tûrîstîk a Tetwanê dê 3 saetan bisekine û wiha got: “Di vê bêhndanê de rêwiyan wê firsend bibînin ku tevna çandî û dîrokî ya Elezîzê bibînin. “Trêna ku dê di vegerê de ji Tetwanê biçe, vê carê dê 3 saetan li Sêwasê bisekine û rêwiyan li Sêwasê dema xwe derbas bikin.”