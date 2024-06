Di navbera Diyarbekir û Mêrdînê de şewat: 5 mirî, 44 birîndar…

Di şewata ku li devera navbera navçeyên Çinar a Diyarbekirê û Şemrex a Mêrdinê de derketî de 5 kesa jiyana xwe ji dest dan û 10 jê giran 44 kes jî birîndar bûn.

Şewat ji bo agirberdan firêzeyan derket û bi hêzbûna bayê gelek zş belav bû.

Timên agirvemirandinê ji Diyarbekir û Mêrdînî çûn cihê bûyerê.

Berpirsan li devera ku şewat li bûyî lêkolin kirin, wezîrê navxwe daxûyaniyek ragihand û got: Mixabin li Amedê 3 welatiyên me û li Mêrdînê jî 2 welatiyên me di şewatê de jiyana xwe ji dest dan.

Şewat şevîdin demjimêr 22.15an da li Taxa Koksalanê ya navçeya Çinarê ya Diyarbekirê wek kel û pelê dest pê kir û bi hêza bayê zû li deverê belav bû.