Dizanin PDK mafên gelê kurd diparêze ji ber wê êrişî baregehên wê dikin

Parlementerekî PDKê li parlementoya Iraqê dibêje, şewitandina baregeha PDKê li Bexdayê nîşan da ku zihniyeta antî kurd û zilma li dijî kurd hîn jî li Iraqê heye.

Parlementerê PDKê li parlementoya Iraqê, Şiwan Mihemed ji BasNewsê re got, piştî ku baregeha me li Bexdayê ji aliyê alîgirên Heşda Şeibî ve hat şewitandin, me biryar da baregeha xwe birûxînin da ku bibe sembola mezlûmbûn û mexdûrbûna gelê kurd û PDKê li Bexdayê.

Şiwan Mihemed her wiha got, Kurdistan sitargeha xûşk û birayên ereb e yên ku ji ber şerê DAIŞê û nebûna ewlehiyê li deverên xwe berê xwe dane Kurdistanê. Lê mixabin îro ew êrişî baregehên me dikin û dişewitînin.

Wî parlementerê PDKê anî ziman, zihniyeta şovenîstî û dijminatiya kurd li Iraqê hîn jî heye û got, ew dizanin PDK mafên gelê kurd diparêze loma êrişî PDKê dikin. Lê bila bizanin PDK ti carî dest ji mafên rewa yên gelê Kurdistanê bernade.