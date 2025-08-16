PolîtîkRojev

 Divê em bi hev re kar ji bo bihêzkirina Herêmê bikin

16/08/2025

Bafil Celal Talebanî Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) bi boneya 79.ehemîn salvegera damezrandina Partiya Demokrat ya kurdistanê (PDK) , peyamek pîrozbahiyê arasteya serok Barzanî , cîgirên wî , serkirdayetî , endam û cemawerê PDKê dike.

Peyama Bafil Talabanî:

Rêzdar Kak Mesûd Barzanî, Serokê Partiya Demokrat ya Kurdistanê (PDK)…

Bi boneya 79.ehemîn  salvegera damezrandina Partiya Demokrat ya kurdistanê (PDK), ez pîrozbahiyek e germ li we, cîgirên serokê PDKê,serkirdayetî, endam û cemawerê Partiya Demokrat ya kurdistanê (PDK) dikim û hêviya serkeftinê ji bo we dixwazim.

Em tekez li ser hemahengî û yekrêziya di navbera Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) û tevaya hêz û aliyên siyasî yên Kurdistanê dikin, ji bo karkirina pêkveyî û cî bi cî kirina erkên niştimanî û çarenivîsaz û bi hêzkirina qewareya me û baştirkirina jiyana xelkê me yên xweşewîst.

Bafil Celal Talebanî

Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK)

PUIKMEDIA

