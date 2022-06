Dîtinekê di têgihiştina êşê

Rêber Hebûn

Hewildana mirov ji bo êşê têbigihe û aşkere bike ne hatiye avakirin li ser meraqek e xweser , ku nîgaş û çêja afrêner an xewindar meyldarî wê be, eger bîrnas an hunermend be, lê qemitandina takes bi derdên xwe yê girêdayî bi komê ve ew hîştibû ku di nav êşê de bifire, ji ber ku henas kedekî dide bin saya cengê, ta bi bar û giraniyên xwe rabe û xemsariyê derbas bike

Lê timî bi zinarê kelemê dikeve, û mirin buyerek î şopedar e di sazîkirina hunerê de, û hêmanek î sereke ye, takes dihêle kedekî bide ji bo berketî tiştê ku di jiyanê de çêdibin bibe, ji girtinhevî û berjewendiyan, û têgihiştina henasê mirovî bi evîna jiyanê ve têkildar e, û bi tevderbasbûna dijwar bi xwestek, hezkirin û dilxwaziyên mirovî ve jî girêdayî ye,û dibe ku rastiya zorenga heyî, têgeha dijwateyan cîgir bike.

Yê bi mafê jiyanê re ye dewsa çanda mirin û tundirewiya olî, û girîngtirîn navdêr ji bo berdewamkirina vê zorengê ewa evîna erdê ye û berzbûna wê di wijdan û huş û sewda de ya taybet û giştî mîna nirxek komelî, dûrî tiştê ku bîrdoziyên siyasî dibêjin,lê bi armanckirina damezrandina jêhatîbûnek e mirovî, pêdivî ye li ser afrêner ku bi hemî çêjên cuda re biaxive bi banga wijdana berketî, ne wek tiştê ku gotarên siyasî yên kedî dibêjin, û bandorên zimanî û mirovî ji bo çareserkirina kêşeya hebûnê ne, û hevgariya takes di hizrê wêjevan an ramanyar de ne tenê buyerk e.

Lê pir caran pêkenok bi hevgarî ve cîteng dibe, û dibin komek hest ji tenazî, laqirdî û hêrs pêktên, me dihêlin ku em berketî alavek e rexnî bin ji bo çareserkirina lerzên jiyanê û qelişiyên wêna, û sixêf tenê bersivek e deronî ye ji hêrs û dudiliyê di kesayeta takes de dertê, ji ber ku evîn çêbû ji bo bergiriya henasê me bike di şer de, û herwiha demukartîkirinê saz dibû ta ku li dijî sitemkarî,tundî û hovîtiya destpêkê raweste.