Ali Duran Topuz

Parlamenterekî bi navê Sezgîn Tanrikûlû axivî û niha her kes li cezakirina wî, dozger, CHP û hêzên xuya û nexuya yên ku xwedî kapasîteya manîpulekirina gel in, digerin. Mektûm ew e ku nikare biaxive. Ne hatiye rawestandin. Ji bo axaftinê divê derkeve holê, name veşartî ye, nayê eşkere kirin. Ne dikare ne dikare biaxive û ne jî deng derxe. Mîna ku ew tunebe jî. Bûyera herî naskirî ya “mektûm”ê di dîroka nêzîk de komên Kurdî yên li Sûriyê ne, ku hejmara wan digihê çend sed hezaran; Rêvebiriya Şamê bi salan ne bi hemû Kurdan, bi taybetî bi komek kesên ku ji Bakurê Kurdistanê derketine, wek ku ne li wir in, reftar kir. Ji wan re digotin “Mektum”, tê wateya astengkirin, bêdeng kirin, paşguh kirin. Welatî nehat dayîn. Ji ber ku li gor biryarên fermî hatin paşguhkirin, tu mafên wan tune bûn. Wateya wê “qeyd tune” an “mohrkirin” an “veşartî” bû, yanî heke hebe jî ew vekirî nabe, nayê eşkere kirin, nayê axavtin.

Biborin: Axaftin tê wateya parlamenterbûnê. Peyva parlamento ji peyva “parle” ya ku tê wateya “axaftin” hatiye wergirtin. Meclîs cihê axaftinê ye, parlamenter jî ew kes e ku diaxive. Sezgîn Tanrikûlû wek parlamenter axivî û niha jî ji wî tê xwestin ku carek din neaxive. Îcar wî çi got? Çima ew got? Çima CHP berî her kesî navê xwe li pêşiyê “hesab jê bipirse” kir?

Em gav bi gav herin, Sezgîn Tanrıkulu li ku axivî? Li ser kanalek televîzyona bi navê “TV 100”. Çima? Ji ber ku wî dixwest bersivê bide gotinên ku li ser wî hatin gotin. Li ser wê çi hat gotin? Midûrê Karên Nivîsan ê televîzyonê Şaban Sevinç ku di bernameya TV 100 de bû mêvan û du îdia kir ku. 1) “Sezgîn Tanrikûlû bi îdîaya PKK ya çekên kîmyewî bawer kir û pêşniyarname pêşkêşî Meclîsê kir.” 2) “Sezgîn Tanrikûlû par got, “Serê Ataturkîst û neteweperest CHP hilweşand”. Tanrikûlû jî mecbûr ma ku bersivê bide van îdiayan. Pêşî, bila em bersiva wî ya li ser îdîaya duyemîn kurt bikin: “Eger di qeyda nivîskî, dîtbarî an jî di her hevdîtinê de li ser damezrînerê komarê, damezrînerê partiya me Gazî Mustafa Kemal tiştek hebe, bila em biaxivin.”

Ji bo îdiaya yekem jî îzahat kir, ne ji ber ku baweriya wî bi PKK heye, ji ber ku wek parlamenterekî guman dike, pirs dike, lêdipirse, bi kurtî qala wê dike, ji ber ku “dîroka Hêzên Çekdar ên Tirk” dîrokek bû, di nav wan de bûyerên ku wê bibe sedema gumanan. Wî darbe dîtibûn, wek mînak darbeya 12ê Îlonê. Kiryarên nediyar ji çalakiyên wek şewitandina gundan, bombebarana hewayî (gundên Şirnex Kuşkonar û Koçagilli), avêtina gundiyan ji helîkopteran (gundên ji gundê Qulpê yê Amedê hatine girtin) berpirsyar in. Ev yek ji aliyê AÎHM ve tên zanîn. Wezareta Parastina Netewî Tanrikûlû şermezar kir: Tanrikûlû mînaka Roboskî jî da, lê mînakên ku ji AÎHM anîne yên berî hikûmeta AK Partiyê bûn. Dadbariyên ku hem di DMME û hem jî di hiqûqa navxweyî de hatine dayîn, an jî biryarên hiqûqa navxweyî yên ku kiryarên xelet diyar dikin, wek mînak, dayîna tazmînatê jî ji bo Wezareta Parastina Netewî ne girîng bûn. “Hemû çalakî li gor qanûnê dihatin kirin”, hem berê û hem jî niha. Her du wezîrên dawî yên Wezareta Parastina Netewî leşkerên ku di artêşê de serfermandar bûn.

Di sala 2015an de piştî ku pêvajoya çareseriyê xilas bû, pirsa Kurd bi tevahî wek pirsgirêkek ewlehiyê bi rêbazên salên 1930î dihesibîne û kesên ku di operasyonan de gumanek herî biçûk jî tînin zimên, wek “kafir, xayin, qirêj û xwefiroş” tên ragihandin. Ji ber vê yekê Wezareta Parastina Netewî tu sûcdariyê qebûl nake û dixwaze îhtîmalek biçûk a rexneyê jî ji holê rake. Ji bo hemû operasyonên ku di van demên dawî de kiriye û wê bidomîne jî daxwaza parêzbendiyê dike. Berevajî dîtina hin kesan ku dibêjin “Di vê serdemê de Erdogan meyla nermbûnê dide” helwesta Wezareta Parastina Netewî ya ku kabîneya dawî “kabîneya şer bû” tê fêmkirin.

CHP çi ye? Çima wiha ye? Çima dixwaze parlamenterekî ku piştî salên dirêj ji Amedê hat hilbijartin, li ber desthilatdariyê û bi awayekî tundtir ceza bike? Berî ku em derbasî bersivê bibin, kêrhatî ye meriv li tiştên ku “di nav 10 salan de guherî” binêre: Di salên 2009, 2010 û paşê de, nîqaşên weha dikarin bi rengekî vekirî bên kirin. Hikûmet bi xwe jî ne tenê piştî 12ê Îlonê, di salên pêşî yên komarê de li ser pirsa Kurd kiryarên ku hatibûn kirin bi eşkereyî nîqaş dikir û rexneyên pir giran û tund dikir. Mînak Erdogan di salên ewil ên 2010an de pirsgirêka Dêrsimê her tim di rojevê de hişt û ji dost û dijminan re nîşan da ku ew amade ye wek hikûmet bi soza “ger pêwîst be lêborînê bixwaze” berê xwe da millet. Helbet tu lêborîn nehat xwestin û ew rûbirûbûn jî qet çênebû, lê bi kêmanî ev mijar dikaribû “li ser bê axavtin”.

Piştî hilbijartinên 7ê Hezîrana 2015an bi MHPê re tifaq hat çêkirin, pêvajo xistin û yên ku digotin “Em ê te nekin serok” xistin girtîgehê û bi taybet jî (wek Tanrikûlû destnîşan kir) di hewldana derbeya 15ê Tîrmehê de “pirsa Kurd” ji bo hevkarên desthilatdar bû “pirsgirêka kurd”. Niha li gor rewşê “Kurdî axavtin” û “stran gotin” jî dikare bê cezakirin. Parlamento bêbandor kirin û veguherî saziyek fermî, ji bo ku axavtin bandorê li raya giştî bike. Bi tayînkirina “qeyûman” ji bo rêveberiyên herêmî, hewldanên Kurdan ên ji bo hebûna siyasî wek însiyatîfên tam sûc hatin pênasekirin. Kurd êdî yan di her rewşê de, di her meqamî de, di her fersendê de wê bibûna dengdêrên partiya desthilatdar yan jî ji aliyê sîstemê ve dihatin cezakirin.

Di “serkeftina” vê siyaseta hikûmetê de para herî mezin ne ya AK Partiyê, ne MHPê û ne jî ya BBPê ye û herdu endamên dawî yên bloka desthilatdar Huda-Par û YRH ne şirîkê hev in. Yan garantiya vê serkeftinê; Hevkar yan jî garantiya herî mezin a vê serkeftinê CHP ye, partiya herî mezin a muxalefeta sereke ya ku di doza Tanrikûlû de jî tê dîtin. Tenê ji ber ku serokê partiyê behsa “helalîbûnê” dike, behsa Roboskî dike, car caran navê Selahattîn Demîrtaş tîne zimên, yan jî ji ber pirsgirêkên malbata Şenyaşar a Rihayê di xema wan de xuya dike, divê em neyên xapandin; Temînata herî mezin a stratejiya nû ya hikûmetê li ser agahiyên taybet e: Partiya herî mezin a Tirkîyê partiya “dij-Kurd” e û CHP jî yek ji aliyên girîng yên vê hevkariyê ye.

Ger CHP di hilbijartinên 14ê Gulana 2023an de (û 28ê Gulana 2023an) bi ser biketa, wê “sîstema parlementerî ya bihêztir” ava bikira, wilo soz dabûn. Pergala parlementerî ya bi hêzkirin ger neyê maneya parastin û xurtkirina “axavtinê” derew e. Rayedarê partiyê ragihand ku wan ji bo cezakirina Sezgîn Tanrikûlû çalakî li dar xistine, tenê ragihand ku îdîa û gotinên wî derew in. Pejirandina rakirina parêzbendiyan, bêdengmayîna li hember operasyonên leşkerî-polîsî, bêdengmayîna li hember girtina siyasetmedar û rojnamevanan (ji xeynî çend navên hilbijartî), ne tenê bi destdirêjiya hikûmetê ve girêdayî ne. Hikûmetê hewesa ku Hêzên Çekdar ên Tirk li hember xwe wek meqamê wesayetê bibîne şikand. Bi vî awayî ji bo li hember Kurdan wek meqamê wesayetê û mercîyê desthilatdariya operasyonê bimîne pirsgirêk nema. Ya mayî karê CHPê ye. Xuyaye CHP tu pirsgirêkê nabîne û naxwaze ku Hêzên Çekdar ên Tirkiyê li hember wê wek wesayetkar tevbigerin.

Em bi kurtî bibêjin: CHP ji serdema “mektûm û veşartî” ya ku hukûmet di siyaseta Kurd de dimeşîne pir kêfxweş e û sond xwariye ku wek “qeyûm” siyaseta nû ya wê serdemê bike. Ketûmkirina parlementerê xwe jî di nav de.

AG