Di şerê li gel Lahur de hatin kuştin

Di encama şerê li Lalazerê de, sê karmendên hêzên ewlehiyê yên girêdayî hêzên cuda, yên dijî terorîzmê, komando û operasyonan hatin kuştin.
Ji êvara Pêncşemê ve, hêzek mezin li Lalazerê ya Silêmaniyê ji bo girtina Lahur Şêx Cengî, serokê Eniya Gel, hatibû bicihkirin. Lahur Şêx Cengî, Aras û birayê wî Poladî îro sibê piştî çar saetan şer hatin girtin.
Di encama şer de; Arî Şêx Suad Talabanî, karmendekî dijî terorîzmê li Silêmaniyê, Diyar Serdar Hekîm, karmendekî komando, û Sarmand Elî, karmendekî operasyonan, hatin kuştinû 10 karmendên din ên ewlehiyê birîndar bûn.
Polîsên dijî terorîzmê di daxuyaniyekê de gotin, “Arî duh êvarê dema ku qanûnê bicîh dianî û fermana dadwer ji bo girtina hejmarek kesên neqanûnî bicîh dianî mir.. Ji bo avakirina qanûn, ewlehî û aştiyê li Herêma Kurdistanê, wekî ku navê wî (Diyar) Ruhê Pîroz wek diyariyek ji bo ax, welat, ewlehî û aştiyê da,”
Di şer de tank, wesayîtên zirxî û çekên giran hatine bikar anîn. Ji bilî qurbaniyan, cîhên geştiyariyê yên li herêmê û malên derdorê bi giranî zirar dîtine.