Di nava ciwanan de pênceşêra Rûviya Stûr zêde dibe

Penceşêra kolonê(Rûvîya Stûr) di nav ciwanan de ji ber sedemên wek kêmxwarinî û bêçalaktiyê belav dibe.

Di civîna ku ji aliyê Komeleya Gastroenterolojiyê ya Tirkiyeyê ve di çarçoveya “Meha Hişmendiya Penceşêra Kolonê” hat lidarxistin de, di teşhîskirina zû de girîngiya testên skîneriyê, bûyer û sedemên penceşêra kolonê hatin gotubêjkirin.

Prof. Dr. Mehmet Cindoruk diyar kir ku penceşêra kolonê di cîhanê de sêyemîn penceşêra herî belav e û ji ber qelewbûna kesên di bin 50 salî de nexweşiya vê cureyê zêde bûye.

Cindoruk, anî ziman ku ger bi derengî bikeve di kansera kolonê de pirsgirêkên mezin derdikevin holê û got, “Dema ku di serdema destpêkê de tê girtin, zirareke mezin nade tenduristiya me. Dema ku zû were girtin, zindîbûn digihîje ji sedî 90. Dema metastaz çêdibe, ev rêje dadikeve ji sedî 10ê.

“Ji kolonoskopiyê netirsin.”

Cindoruk bal kişand ser girîngiya testên screeningê di teşhîsa zû de û wiha got: “Ji kolonoskopiyê netirsin. Pêdivî ye ku hişmendiya testên spartinê were zanîn. Bûyera penceşêra kolonê di temenek ciwan de zêde dibe, nemaze di wan kesên ku pêşdaraziya genetîkî heye. Di salên dawî de kansera kolonê di ciwanan de zêde dibe. “Xwarin û nexwarina xwarinên pêvajoyî pir girîng in.”

Cindoruk bal kişand ser wê yekê ku sînorê temen ji bo testên pişkinînê daxistiye 45 salî û ger dîroka malbatê hebe dikare bibe 25-30 salî û got, “Em ne ji pençeşêra kolonê ditirsin, ji derengmayînê ditirsin.