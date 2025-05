DEM: Civîna me AK Partiyê re gelek erênî derbas bû

Cîgirê Serokê Koma Partiya DEMê Sezai Temelli derbarê pakêta dadweriyê de ku AKP dê sibê pêşkêşî Parlamentoyê bike, daxuyanî da û dibêje: “Em ê di pakêta ku sibê were de rêziknameyek derbarê girtiyên nexweş de bibînin. Ji bilî vê, mixabin, em ê rêziknameya darvekirinê ya ku tê çaverêkirin nebînin.”

Şandeya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (Partiya DEM), ku di gera xwe ya sêyemîn a partiya siyasî de ye, têkiliyên xwe temam kirin.

Cîgirê Serokê Koma Partiya DEMê Sezai Temelli piştî têkiliyan nirxandin ji Nûnerê İlke TV ya Enqereyê Kemal Avci re kir.

Temelli diyar kir ku wan di derbarê pakêta dadweriyê, xebata komîsyonê û pêvajoya demokratîkbûna Tirkiyeyê de danûstandinên berfireh kirine û got, “Her partîyek xwedî nêzîkatiyek cûda bû, lê hemî danûstandin di atmosferek dostane de pêk hatin.”

Temelli diyar kir ku di civînên ku bi hemû aliyan re hatine lidarxistin de, ji bilî cudahiyên ramanan, xalên hevpar jî derketine pêş û got, “Mijareke bê lihevhatin tune ye. Ev kêfxweşiye. Lêbelê, hîn jî dem hewce ye ku meriv çawa bigihîje rêkeftinekê û çi gavan bavêje.”

‘Lihevhatinek li ser çareseriya pirsgirêka Kurd erênî ye’

Temelli diyar kir ku di civînên ku bi partiyên muxalefetê re hatine lidarxistin de, nêzîkatiya çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd erênî bû.

Temelli got: “Dibe ku pir girîng be ku piştî demek ewqas dirêj rêkeftinek wusa berfireh tê nîqaşkirin,” û got ku vê carê di pêvajoya çareseriyê de atmosferek erênîtir hebû.

Civîna di navbera Partiya DEM û AK Partiyê de 2 saet û 20 deqîqe dom kir. Temelli derbarê dirêjahiya civînê de wiha got:

“Civîna me ya bi AK Partiyê re îro saet 15:00an de dest pê kir lê 2 saet û 20 deqîqe dom kir. Ev bû sedema şîroveyên cûrbecûr, wek mînak gelo li hundir krîzek heye? Çima ev civîn ewqas dirêj dom kir? Bila ez yekser ji we re bêjim, li hundir krîz tune bû. Mîna hemî civînên me yên din, ev jî di atmosferek dostane de pêk hat. Bê guman, em bi partiya desthilatdar re civiyan. Ji ber ku em bi partiya desthilatdar re civiyan, wan ji bo me nirxandinên dirêj kirin. Wan heta nirxandin jî kirin ku ji pêvajoya çareseriyê ya yekem dest pê kir. Ew sohbetek berfireh bû. Ji bo ku di dema rêwîtiyê de qezayên trafîkê çênebin, ew jî li ser parvekirina ezmûnên berê bû da ku pirsgirêkên cûrbecûr derbas bibin. Bê guman, ev yek sedemek bû ku hinekî dirêjtir kişand. Gelek mijar jî hebûn. Mijar hebûn ku hinekî bi hûrgilî diçûn. Me yek bi yek li ser wan axivî. Ji ber vê sedemê, me rekora 2 saet û 20 deqîqeyan şikand.”