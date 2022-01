Endamê rêveberiya PDKê amaje bi wê yekê dike ku tevgera siyasî li Herêma Kurdistanê vê heyamê dê zêde be û biryarên giring û çarenivîsaz dê biçin gel Serok Barzanî.

Endamê rêveberiya PDKê Ehmed Kanî ji BasNewsê re ragehand. ‘’Her diçe hejmara serdan û şandeyên Iraqî ji bo gel Serok Barzanî zêdetir dibe, li gel aliyên Iraqî giringe ku nêrîna Serok Barzanî ya derbarê pirsa de bizanin. Di vê çarçoveyê de bê cudayî hemû hêzên siyasî yên Iraqê serdana gel Serok Barzanî kirin û biryarên giring û giran jî li gel Serok Barzanî ye. Derveyî wê jî giringe hemû alî nêrîna Serok Barzanî esas bizanin. Bi taybet derbarê proseya siyasî ya Iraqê de, ku xwedî nêrînên kûr û giring e li ser proseya siyasî.’’

Herwaha got: ‘’Wek PDK em li gel wê yekê ne ku hikûmetekî nû li Iraqê pêkbê, ku xwedî şiyana çareseriya pirsgirêkan be û bikare hemaheng be li gel herêma Kurdistanê, ji bo bibe bersiv ji hemû aloziyên derkevin pêş.’’

Ehmed Kanî got, giringe peywira serokomarê Iraqê wek beşa kurd, bi guftûgo û lihevtêgeheştin bê zelal kirin.

Endamê rêveberiya PDKê dibêje: ‘’Nabe peywirek bê diyar kirin û yên din bimînin. Wek PDK jî raste eger li gor kursî be ew peywir beşa me ye, lê tişta serekî ji bo PDKê ne peywire, daxwaza serekî ya PDKê mafên destûrî yên xelkê Kurdistanê ye, ne paye û post e.’’

Herwaha amaje bi wê yekê jî kir ku şandeya PDKê serdana aliyan kiriye û behsa wê yekê kiriye ku bi yek tîm û bi yek şandeyê ve biçin Bexdayê û li gel aliyan pêkbên. Tiştên serekî bên zelal kirin û mafên gelê kurd li gor destûr bê misoger kirin. Ne tenê li Herêma Kurdistanê, herwaha li navçeyên Kurdistanî jî wisa. Ji ber heta naha li navçeyên Kurdistanî zulm li kurdan tê kirin.