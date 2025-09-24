Daxuyaniya Wezareta Çavkaniyên Xwezayî li ser hinardekirina petrolê

Wezareta Çavkaniyên Xwezayî di daxuyaniyekê de got ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê hemû erkên xwe yên ji bo hinardekirina petrolê bi cih aniye.
Li gorî Wezareta Çavkaniyên Xwezayî, hemû şîrketên navxweyî û biyanî îmze kirine, “ji bilî şîrketeke biyanî hîn peyman îmze nekiriye ku bandorê li peymana sêalî ya di navbera wezareta me, şîrketan û Wezareta Petrolê ya Federal de nake.”
Wezaretê got ku wê di 23ê Mijdarê de nameyek fermî ji Wezareta Petrolê ya Federal re şandiye, ji ber vê yekê em li bendê ne ku Wezareta Petrolê ya Federal bersiv bide da ku peymanê îmze bike, da ku SOMO bikaribe di zûtirîn dem de dest bi hinardekirina petrolê ji Herêma Kurdistanê bike.
SOMO dibêje ku, Bexda û Hewler nêzîkî îmzekirina peymanekê ne ji bo hinardekirina petrolê ji Herêma Kurdistanê. Wî got ku hinardekirina petrolê dê bandorê li pabendbûnên Iraqê yên bi biryarên OPECê neke.
“Di mehên dawî de, hewldanên cidî hatine kirin da ku di navbera Bexda û Hewlerê de peymanek çêbibe.” Wezareta Petrolê li ser navê hemû dezgeh û şîrketên xwe, tevî SOMO, Hikûmeta Herêma Kurdistanê û aliyekî din ê girîng, berpirsiyariyeke mezin digire ser xwe,” Elî Nîzar ji medyaya fermî ya Iraqê re got. Hilberînerên petrolê yên navneteweyî li Herêma Kurdistanê hewldanên xwe berdewam kirine.
Nîzar got, “Peyman gihîştiye qonaxên dawî ji ber ku me mekanîzmayeke berfireh ji bo bicîhanîna vê peymanê û hinardekirina mîqdara petrola ku li Herêma Kurdistanê tê hilberandin, peyda kiriye. Em li benda prosedurên hinardekirinê ne piştî ku hemû hûrgulî werin temamkirin, û hin tişt dê bi nivîskî werin piştrast kirin û tomar kirin.”
“Şîrketên navneteweyî piştî ji nû ve destpêkirina hinardekirinê hewceyê garantiyan in şîrketa me ji bo piştrastkirina van şîrketan xebitiye û di demek kurt de piştî îmzekirina fermî ya peymanê, hikûmderbarê dayîna mafên xwe yên darayî de, et dê roja hinardekirinê ragihîne.
Hinardekirina petrolê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) ji Adara 2023an vir ve hatiye rawestandin piştî ku dadgeha hakemtiyê ya Odeya Bazirganiyê ya Navneteweyî (ICC) li Parîsê ferman da Tirkiyeyê ku 1.5 milyar dolar tazmînat bide Iraqê ji ber ku destûr daye hinardekirina petrolê ya “neqanûnî” bêyî razîbûna Bexdayê.
Nivîsa daxuyaniya Wezareta Çavkaniyên Xwezayî:
Wezareta Çavkaniyên Xwezayî di çarçoveya pêşniyar û biryarên Encumena Wezîran de hemî erkên xwe yên ji bo hinardekirina petrolê ji Herêma Kurdistanê bi Wezareta Petrolê ya Federal re bi cih aniye. Wê hemî şîrketên navxweyî û biyanî îmze kirine, ji bilî şîrketek biyanî peymana ku bandorê li peymana sêalî ya di navbera wezareta me û şîrketan de nake îmze nekiriye û Wezareta Petrolê ya Federal SOMO divê di zûtirîn dem de dest bi hinardekirina petrolê bo Herêma Kurdistanê bike û bendên peymanê bicîh bîne.