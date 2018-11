DAÎŞ li ser sinorên Kurdistanê xwe serheve dide

Cîgirê Serfermandarê Pêşmerge di Wezareta Pêşmerge de ragihand ku DAIŞ li hemû sînorên Herêma Kurdistanê û li navçeyên Kurdistanî dîsa derketiye û bûye metirsiyeke cidî, lewma jî pêwîst e Hevpeymaniya Navdewletî dîsa bihêz kar bikin û karekî bikin ku nêhêlin DAIŞ wek cara çû bibe xwedî hêzeke mezin.

Lîwa Salar Cebar Cîgirê Serfermandarê Pêşmerge di Wezareta Pêşmerge de ji malpera KDP.info re ragihand: “DAIŞ li hemû sînorên Herêma Kurdistanê careke din serê xwe hildaye. Li Hemrîn, li Mexmûr û li navçeyên din. Lewma jî me Hevpeymaniya Navdewletî agahdar kiriye ji wê tevgera DAIŞê û niha haya wan jê heye.”

Wî fermandarê Pêşmerge wiha got: “DAIŞ dîsa bûye metirsiyeke cidî û eger rê li pêşiya wan neyê girtin dê aloziyeke mezin çêbibe, lê me wek Wezareta Pêşmerge baş xwe amade kiriye û me nehiştiye ku bi dizî derbasî nava Herêma Kurdistanê bibin, ku li her cihekî em zanibin ku hene, em li wan didin.”

Lîwa Salar Cebarî wiha domand: “Ew navçeyên Kurdistanî yên ku di bin destê Heşda Şeibî û hêzên Iraqê de ne, wek Kerkûk û Xaneqîn û Kifrî û Kelar û Mexmûr, ku Hêzên Pêşmerge ew navçe ji destê DAIŞê rizgar kiribûn, lê niha di bin destê hêzên Iraqê de dîsa DAIŞ derketiye, ji ber ku Heşda Şeibî û hêzên Iraqê nikarin wan navçeyan Kurdistanî biparêzin, lewma jî DAIŞ bi kêfa xwe tevgerê dike û rojane xelkê dikujin û wan direvînin û karên terorîstî dikin.”

Cebarî wiha got: “Pêwîst e Hevpeymaniya Navdewletî kar bike, ji ber ku niha metirsiyeke mezin li wan navçeyan heye û nabe bêdeng bin û karekî bikin ku wek cara çû DAIŞ bihêz nebe.”