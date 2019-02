Ciwan Haco: Hêvîdar im Kurd bibin xwedî dewlet

Hunermendê navdar ê Kurd, Ciwan Haco, bi mebesta salvegera şehîdkirina rojnamevana Rûdawê Şîfa Gerdî, ji bo ku beşdarî merasîma Xelata Şîfa Gerdî ya Cîhanî bibe, hatiye Başûrê Kurdistanê.

Hunermend Ciwan Haco, ku di albûma xwe ya dawî ya bi navê ‘Felek’ de stranek bi ser navê Şîfa Gerdî çêkiribû, dê di merasîmê Xelata Şîfa Gerdî ya Cîhanî de wê stranê bistirê.

Ciwan Haco beşdarî bultena saet 19:00 a Rûdaw TVyê bû û derbarê mebesta serdana xwe bo Başûrê Kurdistanê û herwiha çend mijarên têkildarî hunerê û siyaseta li Kurdistanê û herêmê axivî.

Haco da zanîn ku ew bi mebesta beşdarbûna di merasîma Xelata Şîfa Gerdî ya Cîhanî de hatiye Hewlêrê û anî ziman ku ew ji ber vê yekê pir kêfxweş e.

Ciwan Haco wiha axivî: “Me gellek mirovên hêja wunda kir û yek ji wana jî xûşka me ya hêja Şîfa Gerdî bû. Heyf e ku em însanên wilo wunda dikin. Lê ez vêna dibêjim. Evna wê her di dilê me de bimînin, di dilê me de her jiya bin. Namirin di dilê me da û hêvîdar im ku ew xwîna wan, canfîdayiya wan ji bo armancekê bû. Ji bo vê şehîd ketin.

“Hêvîdar im Kurd bibine xwedî dewlet”

Hunermendê navdar Haco, di berdewamiya axaftina xwe de behsa hêviya Kurdan a dewletbûnê kir û got: “Hêvîdar im ku rojekê miletê Kurd bibine xwedî dewlet. Kurdistanek azad, rizgar. Hêvîdar im ev qonax were cîbicîkirin.”

Di derbarê albûma xwe ya dawî de jî Ciwan Haco anî ziman ku ew hêvî dike ku albûm, bi dilê kesên ku lê guhdarî dikin be û got: “Rast e, gava ku meriv albûmeke nû çêdike, divê pêşî bi dilê ew kesê ku çêdike be. Bi dilê min bû lê hêvîdar im ku bi dilê miletê min jî be.”

“Rûdaw ne tenê rojnamevanî, alîkariyeke pîroz a hunerê jî dike”

Hiwan Haco, qala xebatên tora medyayî ya Rûdawê yên di derbarê ragihandin û xizmeta li hunerê de jî axivî û ji ber ku alîkariya hunermendan dike, spasiya Tora Medyayî ya Rûdawê kir.

Peyama Haco li ser Efrînê

Ciwan Haco hestên xwe derbarê Rojavayê Kurdistanê de anî ziman û got:“Rojavayê Kurdistanê dilê min e. Qamişlo dilê min e. Ez li wir mezin bûm, min zaroktiya xwe li wir qedand. Dilê min bi wana ra ye. Her çiqas car jê em rexneyan dikin jî, ez weke Kurdekî dixwazim tifaqa Kurdan li wir çêbibe, ne zêdetir. Lê ez dixwazim ji Kobanê heta Dêrikê, ev erd di destê Kurdan de bimîne û wek Efrînê lê nebe. Ew erda Efrînê mixabin kete destê çetan, kete destê nexêrxwazan, kete destê terorîstan.”

“Ez amade me li Rojava konsêrtekê çêkim”

Li ser pirsa; “Ciwan çima naçe konsertekê li Rojavayê Kurdistanê pêşkêş nake?” hunermendê navdarê Kurd, Ciwan Haco, diyar kir ku ew amade ye li her çar perçeyên Kurdistanê konsêrtan pêk bîne û da zanîn ku ger ew dikaribe biçe li Rojava konsêrt bide, ew dê biçe.

“Ji mayîna leşkerên Amerîkî kêfa min tê”

Ciwan Haco biryara mayîna leşkerên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê, weke agahiyeke pîroz bi nav kir û axaftina xwe wiha domand: “Xebereke gelekî pîroz min bihîst ku 400 leşkerên Amerîkî dê li Rojavayê Kurdistanê bimînin. Pîroz e, kêfa min gellekî tê weke her Kurdekî. Em dixwazin ew erda pîroz di destê Kurdan de bimîne, di destê YPGê de bîmîne, destê PYDê de bimîne, lê em dixwazin ku ew partiyên siyasî yê dî, ew jî werin beşdar bin. Yanî Pêşmergê Rojava jî were karê xwe bike di wir da. Bi hevdû ra. Em bi hevdû ra mezin dibin, bi hevdû ra hêza me xurt dibe, em bi qewettir dibin. Ev in rexneyên min di vê meselê da.”

