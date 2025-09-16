CHP dê niha çi bike?

Doza derbarê betalkirina Kongreya Asayî ya 38emîn a CHPê, ku di 4-5ê Mijdara 2023an de pêk hat, û Kongreya wê ya Awarte ya 21emîn a di 6ê Nîsana 2025an de, piştî guhdarîkirina aliyan, heta roja Înê, 24ê Cotmehê hate paşxistin.
Serokê CHPê Özgür Özel di destpêka darizandinê de Komîteya Rêveberiya Navendî (MYK), ku organa biryardanê ya herî girîng a partiyê ye, kom kir. Piştî civîna MYKê ya çar demjimêran, plana CHPê eşkere bû.
Piştî kongreya awarte ya CHPê ya di 21ê Îlonê de, partî dê zû dest bi xebata ji bo organîzekirina kongreyek asayî bike. Ev ji ber ku di ji bo kongreya asayî delegeyên nû werin hilbijartin.
Lêkolin û niqaşên dadwerî li ser Kongreya Asayî ya 38emîn a ku di sala 2023an de pêk hatî û delegeyên ku di wê heyamê de deng dane bûn. Gilîkaran di doza ku ji bo betalkirina kongreyê hatiye vekirin de, îdia kiribûn ku îradeya delegeyan hatiye astengkirin. Ji ber vê yekê, rêveberiya CHPê biryar da ku pêvajoya Kongreya Asayî ya 39emîn bilez bike.
Serokatiya partiyê dixwaze bernameya kongreya asayî berî dozê, ku ji bo 24ê Cotmehê hatiye paşxistin, temam bike. Li gorî talîmatên Özgür Özel, kongreyên navçeyan dê zû werin temam kirin, û piştre kongreyên parêzgehan jî.