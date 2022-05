Cejna zimanê kurdî pîroz be

Îro cejna zimanê kurdiye. Roja derketina kovara bi zimanê kurdî Hawar e. Kovara Hawar 15-ê Gulanê sala 1932 derket. Ew roj ji bo zimanê kurdî bo rojek taybetî û îro li seranserê Kurdistanê ev roja hanê wek roja Cejna Zimanê Kurdî tê pîroz kirin. Hawar di dîroka kurdan de kovara yekeme ku bi latînî kurdî hatiye weşandin û bi weşana Hawarê zimanê kurdî bûye zimanekî xweser.

Mîr Celadet Bedirxan Mîr Celadet Bedirxan di rûpelê pêşîn û rêza pêşîn de, armancên Hawarê diyar kirine û dibêje:

“ Hawar dengê zanînê ye. Zanîn xwe nasîn e, xwenasîn ji me re riya felat û xweşiyê vedike. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide nas kirin. Lewma ko ziman şerta heyînê a pêşîn e. Hawar jû(ji iro û) pêve bi her tiştê ko kurdanî û kurdîtî pê bendeware, dê mijûl bibe.

Tenê siyaset jê dûre, xwe naêxe siyasetê. Hawarê siyaset ji civatên welatî re hiştiye. Bi siyasetê bila ew mijûl bibin. Em jî di warê zanîn, huner û sinetê de dê bixebitin.“

57 hejmar ji HAWAR ê, di navbera sala 1932 an û sala 1943 an de, hatine weşandin. Ev kovarabedew û spehî, ji ber rewşa abûrî di sê qunaxan re derbas bûye, ta ku hatiye rawestandin. Di gotara bi navê (Sê Tarîxên Hawarê) de, hejmara 27sala1941, mîr Celadet wiha dibêje:

“ Tarîxa pêşîn, 15 gulana 1932an, di vê tarîxê de, gazî û hawara kurdan ji dil û devê wan ketine nav rêz û û xêzikên çend rûpelan û kovarek kurdî anîne pê, ji kurdan re Hawar, hawareke nû,

hawara zanîn danzanînê za.“

