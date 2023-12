Bûlvara Şêx Saîd, derew, buxtan û heqaret

Altan Tan

Li cîhanê welatên ku rojeva wan wek a Tirkiyê tije ye kêm tê dîtin. Yên ku ji Tirkiyê re dibêjin “bihuşta nûçe û nûçegihanan” vê yekê vala nabêjin.

Rojev ewqas zû diguhere û gelek mijarên cuda derdikevin pêş ku, bawer bikin, meriv li ser kîjanê biaxive tevlihev dibe.

Ev hefteyek e Tirkiye li ser Bûlvara Şêx Saîd a Amedê bi polemîkên xwe re mijûl dibe.

Walîtiya Amedê belkî bêyî ku zêde li ser destpêk û dawiya meselê bifikire daxuyaniyek rûtîn da. Walîtiyê daxuyand ku li Bulvara Şêx Saîd, ku navê wê berî salan hatibû diyarkirin, xebatên neqediyayî dîsa dest pê kir û bûlvara 12 kîlometreyî wê di demek kin de bê vekirin û ji bo gel bikeve xizmetê.

Li ser vê qiyamet rabû.

Tiştên ku êdî li bûlvarê ne; çi ye, çawa ye û çi ye, li ser Şêx Ssîd bi axavtinên “şoreş”, “dij-şoreş”, “Ataturkîzm”, “alîgiriya Şêx Saîd”, Şerîet, “dîn”, “reaksîyon”.

Berî her tiştî em bibêjin ku ev daxuyaniya walîtiyê ne tiştekî nû ye. Di sala 2014an de biryar hat dayîn ku navê Qada Dagkapiyê bibe “Meydana Şêx Saîd”. Piştre bi pêvajoya ku di sala 2019an de pêş ket, di serdema şaredariya HDPê de bi desteka endamên meclîsa AK Partiyê navê “Bûlvara Şêx Saîd” lê hat kirin. Ji ber vê yekê ev pirsgirêkek kevn e.

Ji ber vê yekê, çi nû ye?

Ev ji nû ve destpêkirina xebata li ser bûlvara neqediyayî ye ku bi tevahî nehatiye vekirin. Niha, li ser van nîqaşan qiyamet radibe.

Bêyî ku ez bikevim nav polemîk û heqaretan dixwazim nirxandinekê bikim.

Şêx Saîd Efendi û hevalên wî di sala 1925an de – ne bi plansaziyek ji berê, ne bi plan, ne bi şêweyekî dîzaynkirin û ne amadekirî, wek hinekan dibêjin, lê bi awayekî xwebexş, dema cendirmeyên ku ji bo girtiyan li navçeya Dîcle ya Diyarbekirê, ku wê demê jê re Pîran dihat gotin, hatin kujtin. Ji ber ku gundî tesklîm nebûn berxwedanê dest pê kir.

Di nîvê zivistanê de, 13 Sibat 1925. Û paşê çi qewimî jî tê zanîn.

Ez naxwazim têkevim van jî.

Tenê dixwazim vê bibêjim; Hûn vê bûyera ku Şêx Saîd Efendî û hevalên wî di salên paşerojê de bi can, mal û bextreşiya zarok û malbatên xwe bedel dane, bipejirînin an nepejirînin; tu yan dipejirînî yan na; ev jî mijarek din a gotûbêjê ye…

Lêbelê, du tişt hene ku nayên nîqaş kirin û dikarin bi teqez biryar bidin: Berî her tiştî hûn nikarin di van nirxandinan de heqaretê bikin an dijûnan bidin.

Ya duyemîn jî, hûn nikarin derewan bikin an jî buxtanê li hinekan bikin. Heke hûn derewan bikin, heqaretê bikin, an jî bi hovîtî tevbigerin, hûnê ducar bersiv bistînin.

Ger hûn derewan bikin an jî buxtanan bikin, hûn ê dîsa jî rezîl bibin.

Em bên aliyê din ê meselê;

Niha Şêx Saîd Efendî xayîn bû?

Kê xiyanet li kê kir?

Îxanet tê çi wateyê?

Tê wateya yekalî û bi neheqî têkbirina peymanekê, hevalbendiyek an hevaltiyekê.

Kadroyên Kemalîst, di tevahiya Şerê Rizgariyê de; di Şerê Cîhanê yê Yekem de, ji sala 1923 heta 24, hemû nameyên Mistefa Kemal vekin, guh bidin axavtinên wî, bixwînin, li protokola meclîsê binerin, tenê gotinek heye:

„Armanca me ew e ku em dînê Îslamê û xelîfetiyê vekirî rizgar bikin, Stenbolê ji dagirkeriyê rizgar bikin û dewleta Osmanî û pêkhateyên wê yên misilman di bingeha Îslamê de serketî bikin“.

Ji xeynî vê, ger hûn dikarin hevokek tenê li ser Tirkbûn, Tirkperestî û laîktiyê bibînin, ji kerema xwe bînin zimên.

Îcar piştî wê çi bû?

Pêvajoyek ku bi tevahî li dijî van nîqaşan bû dest pê kir û pratîkên bi tevahî berevajî rû dan.

Niha divê em vê bipirsin;

Kê xiyanet li kê kir?

Mînak piraniya van kadroyan, bi taybetî jî Xalid Bedê Cibrî, wê demê bi lehengî şer kirin. Xalid Bedê Cibrî li hemberî Rûsan berxwedanek destanî da û li eniya Filistînê şer kir. Niha çavkaniyên dîrokî vekin û bibînin ka kê xiyanet li kê kiriye û çi bûye?

Ez dîsa dibêjim;

Hûn dikarin fikrên wan bipejirînin an jî nepejirînin; heqaret qet nayê qebûlkirin, buxtan qet nayê qebûlkirin, derew û îftîra heqaret e.

Wek mînak,

Di derbarê “hevkariya Îngilîzan” de Îsmet Paşa di bîranînên xwe de dibêje,

“Tu têkiliya serhildana Şêx Saîd û hevalên wî bi Îngilîzan re nîne“.

Kesê ku piştî TBMMê di dewra duyemîn de bû serokwezîr û paşê jî serokkomar û şahidê yekemîn û bûyerê ye vê yekê dibêje.

Îcar hûn li dû çi ne?

Tu çima derewan dikî?

Salih Begê Xanî di îfadeyên xwe yên li dadgehê de dibêje, xwedê lanetê li Îngilîzan bîne.

Aliyekî din ê meselê jî ev e ku ji wan re tê gotin, “Ezbenî, ev sûcdar in ku bi biryara dadgehê hatine îdamkirin. Hûn nikarin pesnê sûcdar bidin û navê wî bidin qadan”. Y

anî Adnan Menderes bi biryara dadgehê nehat îdamkirin?

Ma hevalên wî jî bi biryara dadgehê bi heman awayî nehatin înfazkirin?

Ma wê demê wek “xayîn” û “hevkar” nedihatin binavkirin?

Ma ji Nazim Hikmet jî bi sûcê “xiyanetê” hemwelatiya Komara Tirkiyê jê nehat standin?

Îro bi navê Nazim Hikmet kolan, enstîtu û şano hene, bi navê Adnan Menderes zanîngeh û firokxane hene.

Bi dehan navên kuçe, kolan û avahiyên çandî hene. Lewma mirov van birînên civakê der bike û nakokiyan carek din derxe holê, tam şaş e.

Pêwîst e heta ku ji dest tê li paşerojê bê hiştin, aştiya civakî bê afirandin û ber bi siberojê ve bimeşe.

Her wiha ev miletê Kurd ev 100 sal in neviyên Şêx Saîd û hevalên wî yên îdamkirî, ku hûn di her firsendê de nifiran li wan dikin, hildigirin ser milên xwe.

Ji malbata Şêx Saîd tenê 7 kes, neviyên wî, zarokên birayê wî û neviyên mamê wî bûne parlamenter û 17 serdeman jî bûne parlamenter.

Niha yek ji neviyên wî di TBMMê de parlamenterê AK Partiyê ye. Her wiha malbata Şêx Saîd jî 22 serdeman şaredar bûn.

Neviyên Şêx Saîd 22 serdemên şaredariya Palû ya Elezîzê, Dîcle ya Amedê û navçeyên Xinis û Tekmanê yên Erziromê bûn. Niha kesên ku şaredar in hene. Her wiha şêxên Bîngolû Çan Korkut Atalar, Melek Han Şêx Sönmezler, Bilginler li aliyê Gokdereyê, zarok û neviyên Salih Beg ê Xanî li Amedê û Kasim neviyên Şêx Eyûb ê ku li Rihayê hat îdamkirin, wê demê Gulpınar û Eyyüp Cenap Gulpınar ku navê bapîrê xwe lê kiriye wezîr, parlementer û şaredarî kiriye.

Biraziyê Xalid Begê Cibrî Mehmet Emîn Sever ji Mûşê parlementer bû.

Hevalên hêja, ger hûn bikevin nav pêşbaziyek navûdeng, hûnê têk biçin. Ji ber vê yekê aştiya civakî, durustî û analîzên rast pêwîst in. Nakokî, heqaret, derew û îftîra gelek şerm û xelet in.

Her wiha helwestek bi vî rengî tu carî aştiya civakî mumkun nake.

ÎP