Banga Akedemiya Kurdi li Stockholm

Akademiya Kurdi li Stockholmê bi minasebeta qetilkirina Endamê PDK-Sê Emin Îsa di zindanên PYDê de, daxûyaniyek belavkir.

Daxûyanî:

Em Akademiya Kurdî li Stockholmê dizanin ku kuştina Emîn Îsa Amîn, li Roava mîna kuştina “Azadîya Ramanî û “Çapemenîyê” bi xwe ye.

Divê kujerê Emîn Îsa Amîn bihête zelalkirin, eşkerekirin û tawana wî li qanûnên Yekitiya Ewropa û Neteweyên Yekbûyî be.

Peymana Ewropî, Bend 4-qedexekirina înkencekirin û cezayê nemirovane.

Bend 3: ”Divê kes neyê înkencekirin anku muameleyeke mirovane…”

Li gorî Neteweyên Yekbûyî, bend 4, 5 înkencekirin qedexe û tawan e.

Azadiya Ramanî (nêrîn), Azadîya Çapemenî ye û em dixwazin hertişt bi rêya dîyalogê çareser bibe ji ber vê yekê em li dijî her hizr, raman û kirdarên totalîtarîstîyê radiwestin, li her beşeke Kurdistanê. Kurd bi kurd re, hemû ramanên cûda û herwisan jî bi dijminên xwe re tenê rêya dîyalogê hilbijêrin, dê hêsantir û baştir bibe ji bo bidestxistina mafê KURD.

Baweriya Akademîya Kurdî tenê bi metoda dîyalogê heye û wê divê partîyên siyasî dev ji metoda kemalîstan/Bassa Erebî berbidin, êdî bes e. “Ew kesên ku Emîn Îsa Amîn girtine û bi îşkenceyên nemirovane kuştine, armanca wan pêşîn rêgirtin û têkbirina lihevhatina siyasî ya ku di navbera ENKS û PYD/PYNKê de çêbûye, pêkhatiye…”

Serokê Akademîya Kurdî

Maruf YILMAZ, Doktoremend

Sekreterê Akademîya Kurdî

Dr. Najmaddin KARIM

