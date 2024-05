Bahçelî rest kişand!

Altan Tan ji bo Independent a Tirkî nivîsand

Altan TAN

Zêdeyî mehekê ye ku hilbijartin bi dawî bûne, lê nîqaş bi dawî nebûne.

Wusa xuya nake ku ew ê di demek nêzîk de biqede.

Bê guman, her hilbijartinek encamek heye.

Mebesta min ji “encamê” ne encamên hilbijartinan e, ji nû ve şekildana siyasetê li gor wan encaman e.

Ji ber ku peywira hinek partî û serokan bi dawî dibe, rê li ber hinekan vedibe, carna jî pêşketin û pêkhatinên nû çêdibin.

Encama yekem a ku piştî van hilbijartinan derket holê ev bû:

Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan wiha got: “Me peyama pêwîst girt. Hilbijêran hişyariyeke cidî da me. Di serî da ez hemû berpirsiyar in û çi hewce bike em ê bikin.”

Dûv re, sînyalên nermbûnê dest pê kirin.

Û dîsa di vê heyama 1 mehî de guhertinên cidî di Partiya Komarî ya Gel de çêbûn.

Helbet beriya hilbijartinan jî guhertin çêbûn, lê piştî hilbijartinê senaryoyên di nava Partiya Gel de ku li ser esasê şikestineke muhtemel hatibûn avakirin, hilweşiyan.

Ya duduyan jî di İYİ Partiyê de guherînek mezin çêbû.

Serok Meral Akşener dev ji wezîfeya xwe berda, got “Ez diçim malê” û serokek nû hat hilbijartin.

Ya sêyemîn jî Partiya Saadetê biryara lidarxistina kongreya awarte da. Serokê wê jî di 30ê Hezîranê de tê guhertin.

Di partiyên wekî Partiya DEVA û Partiya Pêşerojê de jî bendewarî hene.

Wê çi bibe, wê çawa bibe, wê bi ku ve biçe?

Em ê bi hev re bibînin.

Lê ne pêkan e ku ew wek berê berdewam bikin.

Niha ya ku herî zêde li vir tê nîqaşkirin ev bû:

Di nava AK Partiyê de jî nîqaşên cidî hene.

Bersivên Alîkarê Serokê Giştî Hayati Yazici, wekîlên ku piştgirî dan wî û Şêwirmendê Serokomariyê Mehmet Uçum û bertekên li ser Twîtterê wiha ne:

AK Partî yan dê polîtîkayên xwe yên ewlekarî, otorîter û totalîter ku heta niha berdewam kiriye bidomîne;

An jî, bi gotina wan, wê vegere ayarê xwe yê berê û bibe partiyek muhafazakar, azadîxwaz û demokrat.

Dema ku ev nîqaşên “Wê çi bibe, wê çawa bibe, kî çi dibêje?” berdewam kir, siyaseta derve jî derket pêş.

Geşedanên nû yên li Iraq û Sûriyê, projeyên otoban û rêyên nû yên ku dê ji Bendera Fav a Iraqê ya li Kendava Farsê dest pê bikin û heta Şirnex, Mêrdînê û ji wir jî heta Stenbolê bidomin, serdana Erdogan a Amerîkayê – helbet di kêliya dawî de hat taloqkirin – geşedanên nû eşkere kirin.

Û li vir heman pirs dîsa û dîsa dest pê kir:

AK Partî dê li hundir û derveyê Tirkiyê bikeve pêvajoyeke nû?

Dê li derve formatek nû hebe ku eksê ber bi DY veguhezîne?

Lê Devlet Bahçelî ku şirîkê herî mezin ê hikûmetê û di gelek mijaran de xwedî gotineke rast e, di civîna koma dawî de hema bêje rawestiya.

“Ev bi qasî ku diçe.”

Bahçelî got, “Yên ku li benda berdana Osman Kavala û girtiyên din ên Geziyê ne, yên ku dixwazin Tirkiyeyê ber bi riyên din ve bibin, xeyalan dikin, ev qet ne mimkûn e.”

Bahçelî bi kurtasî got, “Çawa ku heta niha hatine em ê ji niha û pê ve jî vê rêyê bidomînin. Wekî din, çareserî, dirêjkirin, rehetbûn, nûbûn tune ye.”

Ew jê kir û avêt.

Helbet dema ku şirîkê hêzdar ê hikûmetê ev got, bi awayekî xwezayî dîsa çav li Tayyîp Erdogan geriyan.

Ez meraq dikim Erdogan wê çi bibêje û çi bike?

Hemû Tirkiye li benda vê yekê ye.

Ez meraq dikim, wekî Devlet Bahçelî, hin şêwirmendên li qesrê û hêzên di nav AK Partiyê yên ku wek Devlet Bahçelî difikirin dibêjin, gelo dê her tişt bibe “kevirê kevin, hemamek kevn”?

Wekî din, bi gotina Îdealîstan; Dê AK Partî “biheje û li xwe vegere?”

Heta vê saetê em bersiva vê pirsê nizanin.

Di vê navberê de daxuyaniyên ku îşareta “serdema nû” dikin, dewam dikin.

Yildirim Tugrul Turkeş ê kurê Alparslan Turkeş elametên serdema nû pir zelal da.

Turkeş bi rastî bersiva Devlet Bahçelî da û wek mînak got, “Çareserkirina doza Osman Kavala di çarçoveya pîvanên hiqûqî yên navxweyî de hinek kesan bêzar dike.”

Em ê bi hev re bibînin ka dê çi bibe.

Lê tiştek eşkere ye:

Helwesta AK Partiyê ya di vê serdema nû de wê ne tenê bi daxuyaniyên Yildirim Tugrul Turkeş pêk were.

Bi kurtasî, di navbera baskan de pêşbaziyek cidî û nîqaşek cidî heye.

Di vir de ya girîng ew e ku rêber û diyarkerê dawîn Recep Tayyîp Erdogan li kû bisekine, gelo ew ê kesên teqawîtbûyî yên ku winda kirine, dengdêrên bi giranî Kurd, xizanên bajarî û lîberalan vegerîne yan na.

Ji bilî vê, windahiyên tenê bi van re sînorkirî ne.

Bi rêjeyek girîng, kevneperest, olî; Komek kesên ku berê dengê xwe didin Partiya Refah, Fezîlet û AK Partiyê jî berê xwe dan Partiya Refah û HUDA PARê.

Gelo AK Partî dê dîsa van dengdêran bi dest bixe?

Em ê van hemûyan bi hev re bibînin.

Lê tiştek heye ku eşkere ye:

Devlet Bahçelî heta vê saetê qertên di destê xwe de vekir û got “Em rênadin kesekî”.

Ya mayî jî di destê birêz Erdogan de ye.

Jêder:The Independentturkish