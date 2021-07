Bafil Talebanî: Herî dawî min biryara dirist da

Bafil Talebanî bi fermî xwe weke Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) da nasandin û piştî serdana gora bavê xwe û Sekreterê YNKê yê berê Celal Talebanî, peyamek belav kir û ragihand, “Bi neçarî û piştî hewldanên berdewam û xebat bo yekîtiya nav yekîtiyê, min biryara guhertinên bingehîn da.”

Bafil Talebanî îro Pêncşemê 15ê Tîrmehê serdana gora Celal Talebanî, bavê xwe û Sekreterê YNKê yê berê kir. Piştî serdanê jî li ser hesaba xwe ya Facebookê hejmarek wêneyên xwe yên li ser gora Mam Celal belav kir û derbarê rewşa dawî ya YNKê peyamek weşand.

Bafil Talebanî di vê peyama xwe de dibêje, “Herî dawî guhpêdan bi gilî û gazinên xelkê, nivîsar, rojnemvan, rewşenbîr, mamostayên zanîngehê, kesên dilsoz, navendên dîplomatîk û kesûkarên serbilind ên şehîdan, hat kirin û me biryara dirist li hember binpêkerên qanûnan da.”

Di beşeke peyamê de tê gotin, “Herî dawî bi neçarî û piştî hewlên xwe yên berdewam û hewldanên di ber yekîtiya me û parastina rêbaza rast û dirist û bi şêwira li gel serkirdeyên têkoşer û xemxorên rasteqîn ên YNKê, min biryara guhertinên bingehîn di serpireştên hemû wan dezgehên emnî û hizbî da, ku bi salan bû ketibûn xizmeta berjewendiyên hinek kesan û bo tesfiyeyên hizbî dihatin bikaranîn û li dijî berjewendiyên bilind ên gelê me û yekîtiya me tevdigeriyan.”

Bafil Talebanî herwiha dibêje, “Karmendên wan saziyan xelkên têkoşer û dilsoz bûn, lê bi mebest ev karê kirêt bi wan didan kirin. Destê xwe xistibûn qirika karê kasibkar û sermayedaran. Bi plan û bername rê nedidan ku hikûmet kar û projeyên xwe cîbicîh bike. Qaçaxçîtî, wergirtina serane û gef û sîxurîkirin kiribûn bername.”

Di peyama xwe de, Bafil Talebanî wek Serokê YNKê dibêje, “Em soz didin YNK emanet e û bi canê xwe wê diparêzin” û tekez dike, “hedê kesê nîne ku zatê wê yekê bike careke din sîxur bixe nav mala Mam Celal, û di nava xelkê û saziyên hikûmetê de û rê nayê dan ew karên kirêt bên kirin.”

Bafil Talebanî destnîşan dike, “Divê ji niha û şûn de saziyên emnî û Dezgaha Zanyarî di xizmeta asayîşa herêmê û parastina ser û malê xelkê de be.”

Îro Pêncşemî Medyayên YNKê ji zarê çavkaniyekî pilebilind ê vê partiyê ragihandin, “Di nava mala Celal Talebanî de li Debaşanê sîxur hatiye girtin û wî sîxûrî îtîraf kiriye, ku ji bo hevserokê berê yê YNKê kar kiriye û hatiye bikaranîn ji bo armancên taybet û derblêdan li berjewendiyên bilind ên YNKê.”

Ragihandina girtina sîxurek di nav mala Celal Talebanî de, piştî wê yekê tê ku di navbera herdu hevserokên YNKê Bafil Talebanî û Lahûr Şêx Cengî de nakokî derketin.

Roja Pêncşemê 8ê Tîrmeha 2021 nakokî û aloziyên navbera herdu Hevserokên YNKê Bafil Talebanî û Lahûr Şêx Cengî bi zelalî derketin holê, dema ku Bafil Talebanî biryara guhertina serokên herdu saziyên ewlehiyê yên sînorê Silêmaniyê, Dezgeha Zanyarî û Dije Terorê da.