Bafil Talebanî daxwazekê ji Çarçoveya Hevahengiyê dike

Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) Bafil Talebanî daxwazekê ji Çarçoveya Hevahengiyê û hevpeymanên din ên YNKê dike û dibêje: “Her wek çawa di demên dijwar de em ligel we bûn, hûn jî ligel me bin.”

Bafil Talebanî li ser hesabê yê xwe yê Twitterê diyar kir: “Em ji birayên xwe yên ezîz ên li Çarçoveya Hevahengiyê û hevpeymanên din ên YNKê daxwaz dikin, her wek çawa di demên dijwar de em ligel we bûn, hûn jî ligel me bin.”

Serokê YNKê Bafil Talebanî herwiha dibêje: “Bawermend pabendî peymanên xwe ne.”

Ev twîta Serokê YNKê Bafil Talebanî piştî wê yekê tê, ku biryar e sibe pêncşemê 13ê Cotmeha 2022yan, Parlamentoya Iraqê derbarê diyarkirina Serokomarê Iraqê de bicive.

الاخوة الاعزاء في الاطار التنسيقي وحلفائنا الاخرين؛ نناشدكم باسم اخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين وقفوا معكم دائما في اصعب واحلك الظروف ان تكونوا كما عاهدناكم

(المؤمنون عند شروطهم) — Bafel Jalal Talabani (@Bafeltalabani) October 12, 2022