Angelina Jolie rexne li Encumena Ewlekariyê kir

Angelina Jolie, lîstikvana navdar a Amerîkî û çalakvana mafên mirovan, di hesabê xwe ya li ser Instagramê de, bi tundî rexne li polîtîkayên dualî yên civaka navneteweyî û paşguhkirina jiyana sivîlan li çaraliyê cîhanê kir.
Jolie, ku wekî balyoza niyeta baş a UNHCRê xebat kiriye dibêje: “Divê ev daxuyanî û hişyariyên xeternak bandorê bikin û bibin sedema çalakiyê. Em wekî mirovan xwedî maf in, ne ji ber ku em kî ne an li ku dijîn, şok e ku meriv dibîne ku jiyana ewqas mirovên bêguneh, bi vî rengî nayên paşguh kirin.” “
Wê got: “Ev encama girîngiya hin kesan û jiyana hinên din e.”
Jolie got: “Ev kulmînasyona awayê bêşerm e ku welatên Encumena Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî hildibijêrin ka kîjan welatan rexne bikin an paşguh bikin û kîjanan alîkarî û parastinê bikin.”
Hejmara mirovên ku ji ber tundûtûjiyê koçber bûne di deh salên borî de du qat zêde bûye, di nav wan de Sûdanî, Sûrî, Afganî, Ukraynî û Filistînî hene.
Jolly tekez dike, “Ev yek bi tesadufî çênabe. Bi zanebûn e.” Û dibêje ku ev biryarên hikûmetan jî dihewîne ku hişyariyan paşguh bikin ji ber ku hejmara qurbaniyan zêde dibe.