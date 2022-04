Amerika ji bo pişgiriya Kurdistanê berdewam e..

Cîgira Wezîrê Derve yê Amerîkayê ji bo karûbarên Iraq û Îranê Jennifer Givitto, li gel hejmarek rojnamevanên Kurdistanê videokonferansek li darxist û behsa helwesta welatê xwe di derbarê pêşhatên deverê kir.

Jennifer Givitto di gotara xwe de got: “Wek serok Biden di nameyeke xwe ya dawî de bo Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, ragihandibû Amerîka bi awayekî herî bihêz êrîşa Îranê ya mûşekên balîstîk li ser Hewlêrê şermezar dike. Amerîka li kêleka hikûmeta Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê disekine û piştgiriya serweriya Iraqê dike, di nav de Herêma Kurdistana Iraqê jî.

Hikûmeta Herêma Kurdistanê hevbeşeke girîng a Amerîkayê ye. Em spasdar in bo wê hevbeşiya ku çendîn sal e ji nêzîk ve me li gel Hikûmeta Herêma Kurdistanê hebû, di nav de jî bi hev re karkirina di helmeta berdewam a dijî DAIŞê de. Şirîkatiya me ya kûr li ser nirxên demokratîk yên hevbeş e, azadiya ramanê jî di nav de. Em Herêma Kurdistanê han didin bo karê zêdetir bike ji bo piştgiriya rojnamevanan. Divê Herêma Kurdistanê wek meşxeleya azadiya sivîlan li Rojhilata Navîn berdewam be.

Amerîka dê li ser piştgîrîya hêzên asayişa Iraqê û di nav pêşmerge de berdewam be, da ku hemû bi hev re kar bikin ji bo herêmek ewledar, aram û geş a Kurdistana Iraqê. Amerîka Herêma Kurdistanê wek beşeke cudaneker a Iraqeke seqamgir û xweşguzeran dibîne.

Di meha Remezanê ya pîroz de Misilmanên li çar aliyê cîhanê rojî digirin, dua dikin û hewl didin bi dost û cîranên xwe re li hev bikin. Ev meh derfetek e ji bo kêmkirina alozîyan û jinavbirina kêşeyên berdewam li Iraqê û deverên derdora wê. Amrîka hêvî dike ku ev meha Remezana pîroz ji bo gelên hemû Iraqê û Herêma Kurdistana Iraqê bibe çavkaniya aştî û serfiraziyê.”