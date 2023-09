Şaredarê berê yê Sûrê yê Amedê Abdullah Demîrbaş ji ber ku di hilbijartinên 14ê Gulanê de li ser navê CHPê deng xwestibû lêborîn xwest.

Demirbaş got, “Ez ji gelê xwe lêborîna xwe dixwazim ji ber ku Kurda dengên xwe dane CHP’ê. Xwedê li rewşa kurdan mêze kirû xwedêkir ku, CHP nehat ser desthilatdariyê. Xwedê li rûyê kurdan mêze kir. Eger CHP bibûya desthilat dê ji desthilatdariya niha xerabtir bûya. Welatiyên me yên Elewî yên ku dengên xwe didin CHP’ê bila bibînin ka kî hevalê wan e û kî bi wan re ye di rojên dijwar de. ”

Demîrbaş bang li HDP û Partiya Çep a Keskan kir û got, “Divê tercîha me pêşî tifaqa Kurd û Kurdistanî be, piştre jî tifaqa bi dostan re be. Divê bi kesên ku maf û azadiyên me qebûl dikin û pêk tînin re be. Xwedê di hilbijartinan de li kurdan nêrî. Xweşbextane ku CHP nehat ser desthilatdariyê. “Ew ê ji hikûmeta heyî xerabtir binûna”