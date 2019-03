8ê Adarê û sembola jina kurd

Rewşen Bedirxan di dema ku malbata wê li nefiyê bû li sala 11.07.1909 an de li bajarê Qeyseriyê li Enedola Navîn ji dayik bûye, Dayika wê Samiye Xanima keça Bedrî paşayê kurê Mîr Bedirxan e. Bavê wê Salih Bedirxanê kurê Mehmudê Salihê birayê Mîr Bedirxane.

Rewşen Bedirxan li Şamê dibistana Tereqiyê dest bi xwendina seretayî kiriye û paşê sê salan li xwendingeha mamostetiyê xwendiye û li sala 1925 an de li Şamê qonaxa seretayiyê de buye mamostayê zimanê Erebî. Paşê du salan zimanê Tirkî û sê salan zimanê Fransî û Ingilîzî xwendiye û her wiha fêrî van zimanan jî bûye. Li heman demî de li bajarê Kereka Urdunê ku li wê demê Urdûn û Suriye yek dewlet bûn, buye mamosteyê van zimanan. Ew sê salan li Urdûnê maye, di sala 1928 an de dîsa vegeriyaye Şamê û li Şamê mamostetiya xwe heta sala 1935 an berdewam kiriye. Piştî wan salan, ew heta salên 1964 an wekî birêvebirê xwendingehan karê xwe domandiye.

Li sala 1934 an de li Suriyê dibe endama Komeleya Yekîtiya Jinan. Li sala 1944 an de li ser navê jinên Sûriyê, li Misrê beşdarî Kongra Jinên Cîhanê dibe. Li sala 1957’an de li Yûnanîstanê kongreya dijî – (Kolonyalizm) Dagirgirtî tê li darxistin û di nava 6 hilbijêrderên Kurd ku pêwîste beşdarî kongreyê bibin, bi tenê Rewşen Bedirxan li gel ala Kurdistanê beşdar dibe. Li heman kongreyê de tevî ku astengiyên yek ji damezrînerên Beesê Mîşel Aflaq ku ji bo wê derdixin ew ranaweste û li ser navê Kurdistanê beşdar dibe. Her wiha yekemîn car ala Kurdistanê li kongreyeke navnetewî de li wir bilind dike. Ew bi hemû hêz û ramana xwe li dijî dagirkeriya Fransa rawestiya ye. Piştgiriya gelê Filîstînê kiriye. Wê gelek nivîs û gotaran li vê derbarê de li kovarên Erebî û Kurdî de weşandiye.

Rewşen Bedirxan zimanên Kurdî, Erebî, Tirkî, Fransî û Ingilîzî dizanibû û bi piranî nivîsên xwe bi zimanê Kurdî û Erebî û Tirkî dinivîsand.

Her wiha Rewşen Bedirxan li jiyana xwe de 15 berhemên hêja diyarî gelê Kurd kirine û ew wekî yekem rojnamenivîsa jina Kurd jî tê zanîn.