Medya PKKê cardin derewa dike..!

Serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û serokwezirê herêma Kurdistanê Mesrur Barzanî tevlî Konferansa Asayîşa Munich a li Almanya bûn. Di çerçova di vê civînê de li gelek berpirs, wezîr û kesayetên naskiriyê cihanê û parlementerên ewropî hevdîtin pêkanin .

Taybetî serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî nêzikî 20 hevdîtin pêkanîn û di van hevdîtina hemûyan de behsa pirsgirêkên herêmê, Iraq û Kurdistanê kirin.

Wek her carî cardin mediya PKKê de ev hevdîtin wek tawanekî li darxistin û ziman dêrêjî kirin.

Di malpera PKKê, ANFê de behsa van hevdîtina dike û di beşek nivîsê de dibêje:“ Di demeke wisa de ku hemû çav li ser Başûrê Kurdistanê ye, rayedarên Hikûmeta Başûrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Nêçîrvan Barzanî bi gelek aliyan re dicive û naveroka van civînan nayê zanîn.

Her di vê çarçoveyê de Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî vê carê ne li Tirkiye li Elmanya di Konseya Ewlekariya Munîhê de bi Wezîrê Parastina Mîllî ya Tirk Hûlûsî Akar re civiya.“

Medya PKKê wek her cara dezenfarmasyona belav dike û nûçeya berevajî radigihîne û derewa dike. Hemû hevdîtinên serokê herêma Kurdistanê bi tevlî naveroka wan di malpera fermi ya serokatiya herêma Kurdistanê de têne weşandin. Her di çerçoveya hevdîtina de serokê herêma Kurdistanê li gel wezîrê berevaniya Tirkiye jî civîyaye.

Di malpera serokatiya herêma Kurdistanê de derbarê civênê de agahdarî daye û dibêje:“ .. behsa rewşa Iraq û encama hilbijartinan û hewlên wan rasterêkirina proseya siyasî kirin.

Li mijareke dinê hevdîtinê de tîşk xistin li ser peywendiyên Iraq û Herêma Kurdistan li gel Tirkiye û tekez li wê yekê kirin ku alîkariya hevbeş û peywendiyên Iraq û Herêma Kurdistanê li gel Tirkiye, bi navê dabînkirina aramiya li navçeyê da bin.

Şerê dijî terorê û metirsiyên serhildana Da’îş li Iraq û Sûriye, mijarên dinê hevdîtinê bûn.“

Tişta ku di ANFê de hatiye ji rastiyê dûre û derew e.

Ji aliyek din ve ANF di heman nivîsa xwe de li xwe mikur tê. Behsa hevdîtineka din a serokê herêma Kurdistanê û serokwezîrê Kurdistanê kirye û dibêje: “ Serokê Herêma Kurdistanê û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ligel Sekreterê Giştî yê Netewên Yekgirtî di çarçoveya Konferansa Ewlekarî ya Mûnîhê civiyan û biryara dawî ya Dadgeha Bilind a Federal a Iraqê ya derbarê yasaya petrol û gazê ya Herêma Kurdistanê de gotûbêj kirin. Di civînê de pêşketinên dawî yên şerê li dijî terorê, û metirsiyên DAÎŞ’ê hatin gotûbêjkirin.“

Başe çi ferq di navbera naveroka van hevdîtinan de heye? Rayadarên başûrê Kurdistanê li dijê hemû cureyê terorêne û mecbûrin di hemû hevdîtinan de behsa vê pirsgirêka cihanî bikin. Gelo çima PKK vê ji bo xwe dihesibîne. Dixweyê ew jî dizanin çi dikin û çewe li himber berjewendiyên Kurdistanê tevdigerin. Ji binê xwe şilin.

ANF dibêje: “ Di demek wiha de ku li Başûrê Kurdistan û Iraqê krîzeke siyasî û dîsa civakî heye, serdanên rayedarên Barzanî ya li piştperdeyan balê dikişîne.“

Gelo li başûr û Iraqê krîza siyasî heta çi radeyê we girê dide? Ev yek ji bo çi bala we dikişîne? Yan hun bûne berdevkê Heşda Şeibî me hay jê tuneye. Elbet her rewşê de rayadarên Kurdistanê, serdana welatan dikin û pirsgirêkên herêmê û Kurdistanê gotubûj dikin. Lê acizîya PKKê ji vê nayê fam kirin.

Herweha serokê herêma Kurdistanê herdemî wek hemû welatan û taybetî welatên cîran serdana Tirkiye jî dike û pêwendiyên Kurdistanê û Tirkiye gotubûj dikin. Ev tiştek gelek xwezaiye û divê bê kirin. Lê tu kesek nikare bêje ku, serdanên wan li ser hesabê Kurdên bakurê Kurdistanê ne. Ji bilî PKKê hemû aliyên siyasî herdemî behsa pêwistiya van pêwendiyan dikin.

Dema serdana Tirkiye dikin, zimanê we deh metreyan dirêj dibe, lê dema serdana Îranê dikin devê we venabe.

Li himber berjewendiyên Kurdistanê derewa nekin û ranewestin. Behsa Şingal û Mexmûr nekin. Ji ber ku we li gel Heşda Şeibî ew deverên Kurdistanî dagirkirine û hun li van deveran hewldidin ji Kurda pakij bikin û xizmeta Ereban bikin.

Şagirtên dagirkera nabe her gavê bi navê kurda erîşê nirxên Kurdistanê û bejewendiyên Kurda bikin.

19.2.2022

