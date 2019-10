Kurdistana Rojava tenê nehiştin

Dezgehê Xêrxwazî Barzanî 20 kamyon alîkariyên mirovî gihand Rojavayê Kurdistanê. Serokê wê dezgehê daxwaz ji xêrxwaz û şirket û saziyên cîhanî û mirovî dike ku piştevaniya wan bikin ji bo gihandina alîkariyên bêtir bo koçberên Rojavayê Kurdistanê.

Piştî derketina şer û aloziyan û êrîşa Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê, bi sedan hezar xelkê sivîl koçber bûne, ji bo derneketina karesateke mirovî, Dezgeha Barzanî ya Xêrxwazî biryar da ku 317 ton û 42 kîlo xwazrin û kelûpelên nava malê bi 20 kamyonan bişîne Rojavayê Kurdistanê ji wan koçberan re. Serokê wê dezgehê jî daxwaz ji xêrxwaz û şirket û saziyên cîhanî û mirovî dike ku piştevaniya wan bikin ji bo gihandina alîkariyên bêtir bo koçberên Rojavayê Kurdistanê.

Derbarê cureyê wan alîkariyên ku pêwîstiya koçberan bi wan heye, Serokê Dezgeha Barzanî ya Xêrxwazî Mûsa Ehmed ragihand: “Piştî dîvdeçûnê ji me re eşkere bû ku pêwîstiya wam koçberan bi alîkariya bilez heye, ew jî ji aliyê xwazrin û pêdviyên zarokan. Lewma me biryar da ku 150 ton xwarin bilez bighînin wan. Herwiha me pêdviyên nav malê jî ji wan re şand ji ber ku gelek ji wan bi serê xwe ji malê xwe reviyane, ku me gelek betanî şandin. 20 hezar betanî bûn. Herwiha me nas kir ku pêwîstiya wan koçberan bi ava vexwarinê jî heye, lewma me 90 ton ava vexwazrinê jî şand Rojava.”