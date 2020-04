39 kes ji malbateke Kurd li Almanya pêketiyê Korona bûne

Ji malbateke Kurdî ya 42 kesî, 39 kes tûşî şewba Koronayê bûn. Pêketiyên ji hemûyan biçûktir temenê wî 10 sale û ji hemûyan mezintir jî 65 saliye.

Mistefa Çelîk temen 47 saliye ku nîştecihê bajarê Bielefeld ya Almanyaye û ew bi xwe û şeş bira û hevjîn û zarokên wan û li gel dayik û bavê wî ku hejmara wan dike 42 kes, tenê sê kes ji wan nebê, hemû eve dû hefteye pêketiyê şewba Korona bûne.

Mistefa Çelîk ku xelkê Bakûrê Kurdistanê ye û ew bi xwe jî tûşî Korona bûye, dide zanîn “her yek ji me li mala xwe ye, lê belê em hemû li yek blokê dane. Tendirustiya me başe, rewşa hîç kesek ji me ne dijware.”.

Her çende bi giştî rewşa Almanya başe li rûbirûbûna Korona da, lê belê Mistefa Çelîk li dezgehên tendirustiyên Almanya gelek tûreye û rexne li wan digre û dibêje: “Li dû hefteya derbasbûyî ve tenê yek car hinek kes ji wan hatine cem me, pişkinînê ji bo çar kesên me kirin û ji me re gotin li mal bimînin, ji wê demê ve ne derman û ne çareserî û her wiha pirsiyarek jî li me nekirine”.

Malbata Mistefa li sala 1987 ve ji Nisêbîna Bakûrê Kurdistanê hatine Almanya û hemû ji bilî dayik û bavê xwe welatînameya Almanya heye. Mistefa wekî welatiyekî Almanya gileyî ya xwe heye û dibêje: “Ji vê rewşê rizgar bibim, li rêya parêzer ve lêpirsînê tomar dikim, ji ber ku hîç tiştek ji bo me nekirine”.