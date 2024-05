Ziman dilê jiyanê ye, min pir ji zimanê xwe hez kir 

Yuksel avşar

Yuksel Avsar Ziman hebûnek zindî ye. Ziman wek mirovan çêdibin û mezin dibin. Zimanên ku di bin zextê de dinalin bi nalenal dimirin. Hemû zimanên cîhanê girîng in. Qîmeta wî wekhev e. Mirina zimanekî tê wateya wendabûna milet û neteweyekî.

Ziman nirxê hevpar ê gelan e ku di nava hezar salan de ava bûye. Ew hebûnek pîroz e. Ziman bi gel re heye, gel jî bi zimanê xwe heye. “Zimanê miletekî ruhê wî ye. Ruhê wî zimanê wî ye. Di vê wateyê de nirxek civakî ye. Dema ku Komara Tirkiyê hewl dida zimanê neteweya Tirk biparêze, êrîşî zimanê gelê Kurd kir, guh neda û înkar kir. Yekzimanî fermî kir. Îdeolojiya wê li ser tunekirin û qedexekirina Kurdî hatiye avakirin. Li cihê ku ez ji dayik bûm; Hoçvan Kurdî ye. Wê demê zimanê min ê dayikê Kurdî ye.

Mafê zimanê zikmakî mafê herî xwezayî yê her mirovî ye. Di çarçoveya mafên mirovan de ye. Zimanê zikmakî yê Kurdan ku li cîhanê nifûsa wan ji 60 mîlyonî zêdetir e, di sedsala 21an de hê jî qedexe ye. Ez difikirim ew tenê gelên cîhanê ne ku zimanê wan ê zikmakî qedexe ye. Ji bo vê jî divê gelê ku herî zêde piştgiriyê bide Roja Zimanê Dayikê yê Cîhanê gelê Kurd be.

Zimanê zikmakî ji bo civak û gelan tê wateya hebûn û tunebûnê. Perwerdeya bi zimanê dayikê mafekî mirovî ye û di heman demê de mafê herî bingehîn e. Dewletên hemdem jî mecbûr in ku vê yekê misoger bikin. Di şert û mercan de jî divê em zimanê xwe yê zikmakî biparêzin û zindî bihêlin. Ragihandina bi zimanê dayikê yek ji sedemên bingehîn ên jiyanê ye.

Em Melayê Cizîrî-Feqiye Teyran-Ehmede Xanî, Celadet Bedirxan, Aram Tîgran û hemû Dengbêjên ku heta îro keda xwe dane jîndariya zimanê Kurdî ji bîr nekin.

Kurdan zimanê tu gelî kêm nekirin… Axavtina bi Kurdî, pêşxistin û paraztina zimanê xwe di her warê jiyanê de, di nav jiyana rojane de ji heftê heta heftê salî, divê bibe şêwazek jiyanê. Zimanê Kurdî bûye dergûşa mirovahiyê û yek ji kevintirîn zimanên Mezopotamya û cîhanê ye ku heta roja îro ji bo mirovahiya Anatolyayê bûye xwedî çandek mezin. Ez bang li jinên me dikim ku zimanê xwe pêş bixin û biparêzin û diyar dikim ku ez di vî şerî de bi wan re me. Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me yê herî xwezayî ye… Em bi dersên hilbijartî razî bûn. Ya ku li Tirkiyê tê xwestin û tê kirin, desttêwerdana zimanê Kurdî ye û hewldana qutkirina têkiliyên dîrok, rabirdû û çanda gelan e. Avakirin û pêvajoya netew-dewletê jî tê wateya paşguhkirin û asîmîlekirina nasname û neteweyên din.

Divê deriyên perwerde, çapemenî, jiyana çandî û civakî ji bo Kurdî vebin, heta ku neyê vekirin, ne mimkûn e ku Kurdî bijî û pêş bikeve. Ji bo rakirina zext û qedexeyên li ser çand û zimanê Kurdî, bi rêziknameya qanûnî divê însiyatîfên demokratîk bên kirin… DIVÊ MAKZAGONA 12 Ê ÎLONÊ ROJEK BERÎ ROJEKÊ BÊ GUHERTIN. Ziman hebûnek zindî ye. Ziman wek mirovan çêdibin û mezin dibin. Zimanên di bin zextê de bi nalenal dimirin. Hemû zimanên cîhanê girîng in. Nirxê wê yê wekhev heye. Mirina zimanekî tê wateya wendabûna miletekî, wendabûna neteweyekî. Di hiqûqa gerdûnî de Ziman MÎNA DAYIKÊ YE.

N.Azad