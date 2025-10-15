Zêr berdewam ber bi jor ve diçe; ew ê çiqas bilind bibe?

Aloziyên bazirganî yên di navbera Amerîka û Çînê de, girtina hikûmeta Amerîkayê ya 15 rojan, û hêviyên kêmkirina rêjeya faîzê ya Fedê daxwaza deverên ewle zêde dikin. Gramek zêr li Bazara Mezin bi 5,825 TL(Lireyê Tirkî) û çaryeka zêr jî bi 9,510 TL tê firotin.
Meyla bilindbûnê ya bihayên zêr di 15ê Cotmeha 2025an de berdewam hêja berdewam dike. Ji saet 6:00ê sibê bi dema Tirkiyê (GMT+3), onsek zêr gihîşt asta herî bilind a nû ya 4,187 dolarî. Bihayê gramek zêr jî gihîşt asta herî bilind a hemû deman a 5,628 TL.
Di saetên sibehê de, bihayê firotina gramek zêr li Bazara Mezin 5,825 TL bû, û çaryeka zêr jî 9,510 TL bû. Bi bihayê herî dawî, di nîvê yekem ê Cotmehê de bihayê zêr %8.40 bû.