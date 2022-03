YNK û partiyên îslamî daxwaza paşxistina hilbijartinan dikin

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî roja 1 Cotmeha îsal wek roja hilbijartinên giştî yên Herêma Kurdistanê destnîşan kir û piştî wê jî serokê hikûmet Kurdistanê Mesrûr Barzanî ferman da bûdçe were amadekirin û dest bi amadekariyên hilbijartinan bê kirin.

Parlementerê Yekgirtû li parlementoya Kurdistanê, Şêrko Cewdet ji BasNewsê re got, em dixwazin qanûna hilbijartinan were nûjenkirin ji ber wê jî me pirojeqanûnek amade kiriye û komek parlementeran jî îmze kirine. Emê di demek nêzîk de pêşkêşî serokatiya parlementoya Kurdistanê bikin.

Endamê polîtburoya YNKê û berpirsê dezgeha hilbijartinan ya wê partiyê, Rizgar Hacî Heme jî ji malpera fermî ya partiya xwe re gotiye, lazim e beriya hilbijartinan qanûna hilbijartinan ya Kurdistanê were pêkanîn.

Serokê firaksyona PDKê li parlementoya Kurdistanê, Zana Mela Xalid jî ji malpera fermî ya PDKê re gotiye, qanûna hilbijartinan pêwîstî bi hemwarkirinê nîne lê eger nebe sebeba gîrobûna hilbijartinan, em nabin asteng.

Parlementerê Gorranê, Celal Mihemed Emîn jî ji BasNewsê re got, eger tevahiya aliyan li ser hemwarkirina qanûna hilbijartinan li hev bikin wê çaxê pirsgirêk nabe lê ev mijar pêwîstî bi wext heye çimkî hêsan nîne.

Çavdêrê siyasî dr. Aras Ebdullah li ser mijarên han ji BasNewsê re got, hinek partiyên siyasî di bin navê hemwarkirina qanûna hilbijartinan de dixwazin hilbijartin were paşxistin, ji ber ku ji binketina xwe ditirsin. Wan di hilbijartinên Iraqê de jî şikest xwaribû, bona wê jî dixwazin hilbijartin gîro bibe û sîstema hilbijartinan jî, ku yek bazinî ye, were guhertin.

Berpirsê pişka yasayî li dezgeha hilbijartinan ya PDKê, Hawar Mihemed jî ji BasNewsê re got, em dixwazin hilbijartin di dema xwe de were kirin. Bila ti behaneyekî jî bo paşxistina hilbijartinan nehînin. Divê bilez komîsyona hilbijartinan were aktîfkirin û xebat bên destpêkirin.