Yekem pêngava pişitî hilbijartinê

Serokê herêma kurdistanê Nêçîrvan Barazanî ku yekem serok bû li ser asta herêma Kurdistanê û Îraqê dengê xwe da, di daxuyaniyekê da got ku pişitî hilbijartinê ew dê digel hemû aliyên siyasiyên herêma Kurdistanê bicive ka bi çi awayê pişikdariyê di hikumeta nû ya Îraqê da bikin.

Nêçîrvan Barazanî (2021.10.10) demjmêr 07:00 deng da û daxwaz ji wan perlementerên diçin perlementoya Îraqê kir ku berevaniyê ji hemû aliyekî bikin mafê destûriyên heröma Kurdistanö bparêzin. Serok Nêçîrvan Barazanî aşkera kir ku pişitî hilbijartinê ew dê hemû aliyên siyasî yên herêma kurdistanê dawetî civînekê li serokatiya herêma Kurdistanê .

Serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barazanî ji rojnamevanan ra got ku ew dixwaze hemû hêzên siyasiyî yên Kurdistanî, pişitî hilbijartinê, hemû li Bexdayê ji bo parastina mafên herêma kurdistanê di çarçoveya Îraqa federal da yekdeng bin, herwesa hêvî xwest ku perlamentoya nû ji bo çareserkirina pirsgrêkên hemû îraqiyan be.

Nêçîrvan Barazanî got: “me her car gotiye ku gelê Îraqê hêjayê jiyaneka başitire ji wê jiyana niha heye, em dixwazn hizira serekî li ser dîtina derfetaên kar ji bo genc û nehêllana gendeliyê be û giranî li ser avakirina saziyên dewletê be.”

serokê herêma Kurdistanê got jî ku herêma Kurdistanê hemû erkên dikeve ser wê di çarçoveya destûra Îraqê da cîbicî bike.

Nêçîrvan Barazanî got: “kêfxweş im ku yekem kes bim min deng daye. Ew mafê yasayî yê her kesekî/ê ye deng bide.”

Pişitî dengdanê, serokê herêma Kurdistanê peyamek arasteyî gelê Îraqê kir û got: “Peyama min bo hemû gelê îraqê, peyama aşitiyê ye, peyama biratiyê ye. peyama ku em hemû bi hev ra divê hewl bidin rewşa Îraqê ber bi başitir ve bibin. em hemû di nav yek gemiyê da ne, divê em hemû hewlên cididî bidin Îraq serkeftî be.”

Nêçîrvan Barazanî got ku pişitî hilbijartinê yekem pêngava ew pavêje dê li serokatiya herêma Kurdistanê digl hemû aliyên siyasiyên başûrê Kurdistanê bicive û gotubêjê li ser wê yekê bikin ka bi çi awayî pişkdariyê di hikumeta nû ya Îraqê da bikin.

Li gor serokê herêma kurdistanê her hikumetek li Brxdayê bihête ser desthlatê, divê giraniya wê li ser wê yekê be ku bi başitirîn awayî xizimetguzariyê pêşkêşî welatiyên herêma Kurdistanê bike.