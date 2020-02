Xwendekarên zimanê Çînî yên Kurdistanê piştgiriya Çînê dikin

هاوڕێ کوردەکانمان وەکو خوێندکارە خۆشەویستەکانی بەشی زمانی چینی لە زانکۆی سەڵاحەدین بە زمانی چینی پاڵپشتی خۆیان بۆ ئێمە دەردەبڕن، سوپاس بۆ سڵاوە گەرمەکەتان و وشە میهرەبانەکانتان! گەلی چین ئەم هاوڕێتیە بەهێزی نێمانمان لە یاد ناکات.Our Kurdish friends such as the lovely students from the Chinese Language Major of Salahaddin University speak in Chinese to express their support to us, thank you for your warmest greetings and kindest words! Chinese people will remember the firm friendship between us.

