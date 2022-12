Xebatên li dijî cîbicîkirina madeya 140ê hene lê sernakevin!

Serokê komıteya maddeya 140 a Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxûyakirin ku, gelek hewldan li dijî cîbicîkirina madeya 140 hene lê bi ser nakevin.

Dijwar Fayeq serokê desteya maddeya 140 di serokatîya civata wezîran de ji malpera fermî ya Partîya Demokrat a Kurdistanê (PDK) re got: Her çend destûr bê guhertin jî, her sê parêzgehan dikarin rê li ber wê yekê bigirin û Dadgeha Federalî jî biryar daye. ku madeya 140 madeyeke destûrî û zindî ye.”

“Rêkeftinek di navbera aliyên Kurdistanî, Şîe û Sunne de hat kirin ku ji ezmûna tal a borî sûd werbigirin ji bo çareserkirina pirsgirêkan û parlamentoyê deng li ser rêkeftina partiyan da û hêza yasayî da 140, li vir û wir berovajî kirin. .”

“Sedemên derve yên li dijî cîbicîkirina maddeya 140 hene, heman fikra tarî ye ku nahêle pirsgirêkên Iraqê bên çareserkirin. Bi baweriya min maddeya 140 ne tenê ya kurdan e, ji bo kurd, ereb, tirkmen û hemû Iraqiyan e. Di wê baweriyê de ye ku serokwezîrê Iraqê dê ji bo cîbicîkirina maddeya 140 hewlên cidî bide û ez pêşniyar dikim kesên ku li ser madeya 140 kar dikin, baweriya xwe bi demokrasî û pêkve jiyanê bînin, da ku em paşve neçin.