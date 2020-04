Îro 29.04.2020 Toshimitsu Motegi Wezîrê Derveyê Japonya peyameke pîrozbahiyê pêşkêşî Xizir Kerîm Mihemed Serokê Berê yê Bajarvaniya Helebçeyê kir.

Li peyama xwe de Wezîrê Japonî ji bo wergirtina xelata roja geşa tîşka zêrînî li gel hebûna remze gulek li navîn (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) li hewl û keda wî ya bi navê bihêztirkirina peywendiya dostayetiya di navbera her dû aliyan da û bi danustandinên hevdû têgihiştina dû aliyan bilind nirxand.