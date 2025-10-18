Turkish Airlines dê seferên xwe yên bo Balafirgeha Silêmaniyê bidomîne

Beşa têkiliyên giştî û medyayê ya balafirgehê ragihand ku Turkish Airlines dê di destpêka meha bê de geştên xwe yên ber bi Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê (SIA) ve ji nû ve dest pê bike.
Li gorî bernameya ku ji hêla Turkish Airlines ve ji Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê re hatiye şandin, biryar e ku di 3ê Mijdara 2025an de geştên di navbera Stenbol û Silêmaniyê de û berevajî vê ji Silêmaniyê ber bi Stenbolê ve ji nû ve dest pê bikin.
Meha bê dê heftane çar geşt di navbera Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê û Stenbolê de werin kirin.
Qedexeya geştên Tirkiyeyê yên ber bi Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê ve di 3ê Nîsana 2023an de bi biryareke fermî ya hikûmeta Tirkiyeyê, ji ber şervanên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), gefên ewlehiyê û sedemên siyasî dest pê kir.
Qedexeya geştên asmanî bo Balafirgeha Silêmaniyê di du salên borî de çend caran hatiye dirêjkirin, di nav wan de:
· Tîrmeh 2023
· 21ê Kanûnê,
· 22ê Hezîranê,
· 7ê Kanûnê,
· 6ê Tîrmehê,
· 6ê Cotmehê,
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzani roja Pêncşemê 9ê Cotmeha 2025an bi Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan re civiya da ku li ser rakirina dorpêçên li ser Balafirgeha Silêmaniyê nîqaş bikin.
Di vê derbarê de, çavkaniyek ji serokatiya Herêma Kurdistanê got: Li ser daxwaza Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzani, Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan biryar daye ku dorpêça li ser Balafirgeha Silêmaniyê rake.
Di heman demê de, Dana Mihemed, berdevkê Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê, got: “Piştî ku Serokê Herêma Kurdistanê bi Serokê Tirkiyeyê re li ser rakirina dorpêçên li ser Balafirgeha Silêmaniyê axivî, Serokê Tirkiyeyê soz da ku pirsgirêkê çareser bike.
Di vê navberê de, berdevkê Turkish Airlines Yahya Ostun ji rojnameya Sabah re got ku geştên Tirkiyeyê yên ber bi Silêmaniyê ve dê ji nû ve dest pê bikin û ew armanc dikin ku têkiliyên bazirganî, çandî û geştiyariyê di navbera Iraq û Tirkiyeyê de xurt bikin.
Di 9ê Cotmeha 2025an de, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzani bi Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan re civiya da ku li ser rakirina dorpêçên li ser Balafirgeha Silêmaniyê nîqaş bikin.