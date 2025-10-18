Li Tirkiye pirsgirêka tundûtûjiyê û terorê heye, lê serbixwe ji vê yekê, pirsgirêka Kurd jî heye.
Serokê HUDA PARê Zekeriya Yapicioglu pêşniyar kir ku endamên komîsyonê bêyî ku biçin Girava Îmraliyê da ku guh bidin Abdullah Öcalan, bi karanîna Sîstema Agahiyên Deng û Dîtbarî (SEGBIS) werin guhdarîkirin.
Serokê HUDA PARê Zekeriya Yapicioglu li ser Medyascope TVyê pirsên rojnamevan Ruşen Çakır bersivandin. Yapicioglu pêşniyar kir ku “Abdullah Öcalan dikare bêyî ku komisyon biçe Îmraliyê bi karanîna SEGBISê were guhdarîkirin,” û diyar kir ku ew derbarê endamên rêxistinê yên ku çekên xwe danîne de pêşnûmeyekê amade dikin.
Yapicioglu diyar kir ku tevî ku çar parlamenter li Parlamentoyê temsîl dikin jî, ew bi xwe wekî serok tevlî komîsyonê bûye û diyar kir ku ev biryar ji bo nîşandana pabendbûna wan bi pêvajoyê re hatiye dayîn. Yapicioglu tekez kir ku pêşniyarên wî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd hene û her wiha diyar kir ku têkiliyên wî yên şexsî bi Partiya Demokratîk (DEM) re berdewam dikin.
Yapicioglu diyar kir ku pêvajo du qonax e û got, “Li Tirkiyeyê pirsgirêka tundûtûjiyê û pirsgirêka terorê heye, lê serbixwe ji vê yekê, pirsgirêka Kurd jî heye. Divê em van her du pirsgirêkan tevlihev nekin. Ji destpêkê ve, me ev yek wekî ‘pirsgirêka Kurd’ bi nav kir, ne ‘pirsgirêka Kurd’. Çewt e ku meriv yekê wekî pêşşertek ji bo ya din deyne.”
Yapicioglu diyar kir, “Bi mîlyonan Kurdên ku çek hilnegirtine û tundûtûjiyê wekî çareseriyek nabînin, daxwazên wan ên rewa û maqûl hene,” û tekez kir ku divê ev daxwaz li ser bingehên rewa û bêyî ti şert û mercan werin bicîhanîn.
Derbarê nîqaşên li ser serdana komîsyonê ya Abdullah Öcalan de, Yapicioglu got, “Bi raya me, ev serdanek ne hewce ye, lê her çend bibe jî, em ê komîsyonê bernedin.” Wî zêde got, “Abdullah Öcalan dikare bi rêya SEGBÎS-ê bêyî ku komisyon biçe Îmraliyê were guhdarîkirin. Bi vî rengî, her kes dikare rasterast ji devê xwe bibihîze ka wî çi gotiye.”
Yapicioglu ragihand ku ew derbarê rewşa endamên rêxistinê yên ku çekên xwe dstînin de pêşnûmeyekê amade dikin û got, “Cibicîkirina bendên vê qanûnê dikare bi destnîşankirina bêçekkirina rastîn a rêxistinê li ser erdê ve were şert kirin. Ev ê hem hêviyên rêxistinê û hem jî fikarên dewletê bicîh bîne.”
Yapicioglu tekez kir ku hilweşandina rêxistinê û pirsgirêka Kurd divê neyên tevlihev kirin û got, “Ger ev her du mijar werin tevlihev kirin, pêvajo dê asteng bibe, û yek ji wan a ku ya din asteng dike dê pêvajoyê jehrî bike.”
Yapicioglu tekez kir ku serkeftina pêvajoyê bi samîmiyet û biryardariyê ve girêdayî ye û got, “Berpirsiyariya me ye ku em Tirkiyeyek bê tundûtûjî ji nifşên xwe yên pêşerojê re bihêlin. Em ê vê yekê bi dest bixin.”