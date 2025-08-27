Tu daxwaziyek ji bo serbestberdana Ocalan tuneye..

Serokê Parlementoya Tirkiye Kurtulmuş di Civîna Civaka Sivîl a li Afyonkarahîsarê de axivî û diyar kir ku komîsyona ku ew serokatiya wê dike li ser xweseriyê, statuya fermî ya zimanên cûda yên xwecihî, an jî serbestberdana Abdullah Öcalan, serokê rêxistina” terorîst ” a PKKê, kar nake. “Azadkirina serokê rêxistinê ne mimkûn e.”
“Ez bi tu gelek vekirî dibêjim ku, ev komisyon ne komisyona guhertina destûrê ye. Ev komîsyon ne platformek siyasî ye ji bo nîqaşên li ser guhertinên destûrê bike. Taybetmendiya bêhempa ya vê komîsyonê ev e: Ew niha ji sedî 95ê dengên gel li Tirkiyeyê temsîl dikin. Hemû partîyên siyasî, û heta hemû partîyên siyasî yên bê fraksiyon, di vê komîsyonê de têne temsîlkirin.
“Em pêvajoyekê dijîn ku kesên xwedî nêrînên pir cuda bi eşkereyî nêrînên xwe li ser bingehek hevpar tînin ziman. ji holêrakirina terorîzmê û avakirina avahiyek navxweyî ya bihêz li Tirkiyeyê. Ez dubare dikim ku li vir bi tevahî nîqaşek destûrî tune. Ez gelek bi zelelî dibêjim, daxwazek piçûk jî ji bo xweseriyê, herêmek cuda, an fermîkirina zimanên xwecihî yên cûda tune. Hewldanek piçûk jî tune ku serokê rêxistinê serbest werê berdan. Daxwaziyek jî bi vî awayî tuneye.”